Проте наголошується, що розгортання додаткових американських військ на території самої України не передбачає.

Президент США Джо Байден розглядає можливість розміщення в країнах Східної Європи та Балтії кількох тисяч американських військовослужбовців, а також кораблів та авіації.

Як повідомляє The New York Times з посиланням на джерела в президентській адміністрації, США розглядають розширення військової присутності в регіоні на тлі зростаючих побоювань щодо можливого вторгнення Росії в Україну.

За інформацією видання, на зустрічі в заміській резиденції президента США Кемп-Девід високопоставлені представники Пентагону представили Байдену кілька варіантів дій, серед яких і відправлення від 1000 до 5000 військовослужбовців до країн Східної Європи з можливістю "десятикратного збільшення" їхньої чисельності, якщо ситуація погіршиться.

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Байден, як очікується, ухвалить рішення вже цього тижня, додало джерело.

Наголошується, що жоден із варіантів, що розглядаються, не передбачає розгортання додаткових американських військ на території самої України.

Можливе вторгнення РФ в Україну

Нагадаємо, восени 2021 року у ЗМІ почала з’являтися інформація, що влада Росії перекинула багато військових та техніки до кордону з українською державою.

Україна, США й низка інших західних країн припустили, що РФ готується до вторгнення. Москва відкинула звинувачення й зажадала від Штатів й НАТО "гарантій безпеки", зокрема, відмовитися від розширення Альянсу на схід.

У Альянсі стверджували, що не відмовляться від політики "відкритих дверей".

22 січня цього року в Україну прибув літак з першою з кількох партій пакету безпекової допомоги, нещодавно ухваленої Джо Байденом, а 23 січня - друга партія військової допомоги від США.

23 січня Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів сім'ї з посольства в Києві.