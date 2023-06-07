У навчаннях "Air Defender 23" візьмуть участь 10 тисяч людей та 250 літаків із 25 країн.

Німеччина готується до проведення з 12 по 23 червня найбільших в історії НАТО навчань із розгортання повітряних сил з метою демонстрації сили потенційним противникам, таким як Росія.

У навчаннях "Air Defender 23", які почнуться наступного тижня, візьмуть участь 10 тисяч людей та 250 літаків із 25 країн. Вони будуть тренуватися відбивати атаку на країну-члена НАТО, пише Sky News.

Одні тільки США направляють дві тисячі військовослужбовців Національної гвардії і близько 100 літаків для участі в тренувальних маневрах.

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"Я була б дуже здивована, якби який-небудь світовий лідер не звернув увагу на те, що це демонструє з точки зору духу цього альянсу, що означає силу цього альянсу. У тому числі й Путін", - сказала посол США у Німеччині Емі Гутманн.

Відзначається, що хоча навчання планувалися протягом кількох років, вторгнення Росії в Україну змусило НАТО всерйоз підготуватися до можливості нападу на її територію.

У навчаннях також беруть участь Швеція, яка сподівається вступити в НАТО незабаром, і Японія.

Навчання НАТО Air Defender

Нагадаємо, раніше УНІАН вже писав про підготовку до проведення влітку багатонаціональних навчань НАТО Air Defender. Повідомлялося, що вони зосереджені на польових тренуваннях оперативного та тактичного рівня.

Навчання пройдуть у Німеччині, але також будуть передові пункти в Чехії, Естонії та Латвії. Air Defender стануть найбільшими за розгортанням військово-повітряних сил із моменту заснування НАТО у 1949 році.

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