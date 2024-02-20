Жінка вимагає від Путіна нарешті віддати їй тіло сина.

Матір російського опозиціонера Олексія Навального звернулася до президента РФ Володимира Путіна з вимогою розпорядитися віддати їй тіло сина.

Людмила Навальна записала відеозвернення, стоячи на тлі виправної колонії №3, де помер політик.

"5-й день я не можу побачити його, мені не видають тіло і мені навіть не говорять, де він знаходиться. Я звертаюся до вас, Володимир Путін. Вирішення питання залежить тільки від вас. Дайте мені нарешті побачити мого сина", - звернулася Людмила Навальна.

Нагадаємо, 19 лютого в Слідчому комітеті РФ заявили матері російського опозиціонера Олексія Навального, що не віддадуть їй тіло сина ще мінімум два тижні. "Слідчі сказали адвокатам і матері Олексія, що не видадуть тіло. З ним ще 14 днів (!) буде проводитися якась "хімічна експертиза", - написала прес-секретар Олексія Навального Кіра Ярмиш.

Смерть Навального

16 лютого в колонії "Полярний вовк" помер Олексій Навальний, який вважався головним критиком Путіна. Російські пропагандисти тут же повідомили, що у опозиціонера відірвався тромб.

Багато західних політиків безпосередньо звинуватили особисто Путіна у вбивстві свого опонента.

Вас також можуть зацікавити новини: