Жанна Нємцова просить продовжити санкційну політику проти РФ.

Донька вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцова нагадала слова президента США Джо Байдена, який пригрозив Роcії "наслідками" у разі смерті Олексія Навального.

Жанна Нємцова під час виступу на Мюнхенській конференції нагадала про ці слова і запропонувала Штатам ідеальний варіант для помсти Кремлю.

"Оскільки ми сьогодні говоримо про Олексія Навального, його смерть, я хочу нагадати, що ще до повномасштабної війни в Україні президент США Байден сказав, що якщо Навальний помре у в'язниці, то будуть серйозні наслідки. І мені здається, що такими наслідками має стати військова, економічна та гуманітарна підтримка України", – наголосив Нємцова.

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За словами жінки, вона цілком підтримує такі заходи, оскільки російському президенту Володимиру Путіну "не можна дати перемогти у війні в Україні".

Також Нємцова закликала продовжувати застосовувати санкції щодо Росії – навіть попри те, що вони діють не одразу оскільки економіку країни-агресорки переведено на воєнні рейки.

Навальний помер у колонії - що відомо

У п'ятницю, 16 лютого, у російській колонії раптово помер відомий опозиціонер Олексій Навальний.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що саме Путін вбив Навального, як і решту "нещасних", яких ліквідував його режим. На трагедію відреагував і президент США Джо Байден.

Росія ж озвучила свою версію: Навальному нібито стало погано під час прогулянки колонією, його намагалися врятувати медики, але не змогли. Водночас у мережі показали відео з Навальним від 15 лютого (за день до його смерті), на якому він виглядав здоровим та посміхався.

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