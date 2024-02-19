Навальна сказала, що команда ФБК розкриє деталі вбивства політика.

Вдова Олексія Навального Юлія опублікувала в його соцмережах відео "Я продовжу справу Олексія Навального", в якому пообіцяла зайнятися політикою, щоб домогтися зміни влади в Росії.

"Я буду продовжувати справу Олексія Навального. Продовжувати боротися за нашу з вами країну і я закликаю вас стати поруч зі мною, розділити не тільки горе і нескінченну біль, яка огорнула нас і не відпускає. Я прошу розділити зі мною лють", - сказала Юлія.

Крім того, Навальна додала, що команда ФБК розкриє деталі вбивства політика.

"Ми знаємо, через що конкретно Путін убив Олексія три дні тому. Ми скоро вам про це розповімо. Ми обов'язково дізнаємося і те, хто саме і як саме виконав цей злочин. Ми назвемо прізвища і покажемо обличчя", - сказала вона.

Юлія Навальна також заявила, що головне, "що можна зробити для Олексія і для себе, - це продовжувати боротися".

"Убивши Олексія, Путін убив половину мене, половину мого серця і половину моєї душі. Але у мене залишилася друга половина, і вона підказує мені, що я не маю права здаватися. <...> Сьогодні я хочу бути поруч з вами, тому що я знаю, що ви потреляи не менше, ніж я", - підкреслила вона.

Вдова Олексія Навального сьогодні завела аккаунт в X (колишній Твіттер). На нього підписалися вже понад 10 тисяч осіб.

Смерть Навального - деталі

У п'ятницю, 16 лютого, в російській колонії раптово помер відомий опозиціонер Олексій Навальний.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що саме Путін убив Навального, як і інших "нещасних", яких ліквідував його режим.

Росія озвучила свою версію: Навальному нібито стало погано під час прогулянки по колонії, його намагалися врятувати медики, але не змогли.

Дочка вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцова нагадала слова президента США Джо Байдена, який пригрозив Росії "наслідками" у разі смерті Олексія Навального.

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