Лула да Сілва каже, що звинувачувати Путіна - банально.

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що "банально" звинувачувати Путіна у вбивстві Олексія Навального до офіційних результатів розслідування смерті опозиціонера.

Про це Сілва висловився у неділю, показово відрізняючись своєю риторикою щодо смерті Навального серед інших лідерів Заходу та Європи, підкреслює Reuters.

Власне, "адвокатурою" щодо Путіна Лула зайнявся на прес-конференції, яку дав після участі в саміті Африканського Союзу в Аддіс-Абебі (Ефіопія).

Відео дня

Як зазначив президент Бразилії, він утримається від висловлення позиції щодо смерті Навального з міркувань "здорового глузду".

"Цей громадянин помер у в'язниці, я не знаю, чи був він хворий або мав якісь проблеми... Висувати звинувачення - це банально. Я сподіваюся, що будуть пояснення, чому ця людина померла, ось і все", - сказав Інасіо Лула да Сілва.

Такі коментарі політика свідчать про те, що "незахідні країни" не приєдналися до зусиль Заходу, спрямованих на глибоку ізоляцію Путіна через вторгнення в Україну та інші питання, вказує ЗМІ.

Reuters нагадує, що Лула відомий різними заявами щодо війни в Україні: він публічно засуджував вторгнення РФ, але водночас закликав до невигідного для української сторони миру. Також він казав, що саме Сполучені Штати Америки безпідставно затягнули війну.

Навальний раптово помер у колонії - Зеленський звинуватив Путіна

У п'ятницю, 16 лютого, світ шокувала новина: у російській колонії раптово помер відомий опозиціонер Олексій Навальний, якого суд РФ звинуватив у "екстремізмі" та кілька разів продовжував йому термін ув'язнення, вигадуючи все нові докази його "протизаконної" діяльності.

На цю новину майже одразу зреагував президент України Володимир Зеленський. Під час свого візиту до Берліну він прокоментував, що саме Путін вбив Навального, як і решту "нещасних", яких ліквідував його режим. Цю трагедію також коментував президент США Джо Байден.

Офіційно Росія пропонує суспільству таку версію: Навальному стало погано під час прогулянки колонією, його намагалися врятувати медики, але не змогли. Водночас у мережі показали відео з Навальним від 15 лютого (за день до його смерті) - в кадрі він виглядав здоровим та посміхався.

Вас також можуть зацікавити новини: