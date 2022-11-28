За словами дипломата, членство в такій організації, як ПВК "Вагнер", є кримінальним діянням.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що підхід до найманців ПВК "Вагнер" в Європі повинен бути таким саме, як і до терористів ІДІЛ.

Як розповів чиновник в інтерв'ю "Суспільному", членство в такій організації, як ПВК "Вагнер", є кримінальним діянням, і воно повинно мати відповідний статус.

"Це означає, що якщо людина їде до Європи і вона причетна до діяльності ІДІЛ, або фінансує її будь-яким чином, це вже означатиме кримінальний злочин. Тому слід заборонити їм перебувати в Європі і заморозити їх активи. Тобто підхід повинен бути цілісним в тому контексті, що організації, подібні "Вагнеру", суто терористичні", – підкреслив Рейнсалу.

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Примітно, що раніше саме глава МЗС Естонії передав до Гааги наручники для засновника ПВК "Вагнер" Пригожина. За словами дипломата, це була його відповідь на кувалду, яку юрист Пригожина передав Європарламенту.

ПВК "Вагнер" на війні в Україні

Росія активно використовує найманців ПВК "Вагнер" на війні в Україні. Через брак кадрів в організацію стали набирати ув'язнених з російських тюрем.

Раніше повідомлялося, що найманці ПВК "Вагнер" влаштували криваву розправу над російськими "мобіками" в Білогорівці Луганської області. Мобілізовані поплатилися життям за те, що відмовлялися йти в бій першими. Всього було вбито 19 загарбників.

Крім того, 20-річний "вагнерівець" Андрій з Астрахані здався в полон українським воїнам, коли "свої" вигнали його з окопів. Українським військовим "вагнерівець" розповів, що повоював всього 1,5 дня.

Водночас у самій Росії вирішили створити паралельні військові структури – нову так звану "ПВК", щоб стримати політичний вплив фінансиста і вербувальника приватної військової компанії "Вагнер" Пригожина.

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