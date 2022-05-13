За його словами, Туреччина стежить за розвитком подій.

Президент Туреччина Реджеп Ердоган заявив, що не позитивно ставиться до рішень НАТО щодо Фінляндії та Швеції.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Ми стежимо за розвитком подій щодо Швеції і Фінляндії, але не оцінюємо його позитивно", - сказав Ердоган в прямому ефірі після п'ятничної молитви.

Як відомо, Туреччина - член НАТО. Щоб країна стала повноправним членом НАТО, всі члени Альянсу повинні схвалити заявку.

Прагнення Фінляндії та Швеції до НАТО: що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент Фінляндії Саулі Нійністе і прем'єр-міністерка Санна Марін підтримали членство країни в Організації Північноатлантичного договору - заявка повинна бути подана "якомога швидше".

11 травня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підписав взаємні гарантії безпеки з лідерами Швеції та Фінляндії, відвідавши обидві нордичні країни.

Крім того, керівництво правлячої Соціал-демократичної партії Швеції 15 травня оголосить позицію щодо вступу в Альянс. За даними ЗМІ, країна подасть заявку на приєднання до НАТО вже наступного тижня.

В Росії почали погрожувати Швеції та Фінляндії військовим вторгненням, якщо уряди цих країн зважаться на вступ до НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: