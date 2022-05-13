Президент Туреччина Реджеп Ердоган заявив, що не позитивно ставиться до рішень НАТО щодо Фінляндії та Швеції.
Про це повідомляє агентство Reuters.
"Ми стежимо за розвитком подій щодо Швеції і Фінляндії, але не оцінюємо його позитивно", - сказав Ердоган в прямому ефірі після п'ятничної молитви.
Як відомо, Туреччина - член НАТО. Щоб країна стала повноправним членом НАТО, всі члени Альянсу повинні схвалити заявку.
Прагнення Фінляндії та Швеції до НАТО: що відомо
Як повідомляв УНІАН, президент Фінляндії Саулі Нійністе і прем'єр-міністерка Санна Марін підтримали членство країни в Організації Північноатлантичного договору - заявка повинна бути подана "якомога швидше".
11 травня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підписав взаємні гарантії безпеки з лідерами Швеції та Фінляндії, відвідавши обидві нордичні країни.
Крім того, керівництво правлячої Соціал-демократичної партії Швеції 15 травня оголосить позицію щодо вступу в Альянс. За даними ЗМІ, країна подасть заявку на приєднання до НАТО вже наступного тижня.
В Росії почали погрожувати Швеції та Фінляндії військовим вторгненням, якщо уряди цих країн зважаться на вступ до НАТО.