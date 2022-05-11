Великобританія дала Швеції конкретні обіцянки щодо захисту країни на період від подачі заявки на вступ в НАТО до її прийняття в Альянс. Мова про посилення військової присутності,"потужну політичну" підтримки та поглиблені військові навчання разом з країнами Альянсу.
Відповідною інформацією поділилося шведське видання Aftonbladet з посиланням на свої джерела серед чиновників.
"Уряд отримав інформацію, зокрема, з США і Британії про те, як може виглядати захист і підтримка при можливому процесі подачі заявки", — повідомило одне з джерел.
Колишній посол Швеції Крістер Брінгеус заявив, що на практиці Швеція буде вважатися членом НАТО, як тільки висловить зацікавленість у вступі. Однак одне з джерел поділилося трохи іншими даними. Згідно з правилами Альянсу, країни-члени не можуть давати ніяких формальних гарантій не членам.
"Необхідно проводити різницю між гарантіями оборони і заходами щодо зміцнення безпеки. Гарантії ви отримаєте, коли процес ратифікації завершиться в кінці року. Але де-факто це сильне зміцнення нашої безпеки вже з тих пір, як ми прийняли рішення в Швеції", — резюмувало джерело.
Швеція і Фінляндія хочуть вступити в НАТО: що відомо
- Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін на початку квітня заявила, що Росія — це не той сусід, яким його вважали. І тепер держава повинна переглянути свою військову позицію.
- Друга за величиною опозиційна партія Швеції, "Шведські демократи", готова звернутися до уряду щодо вступу в НАТО, якщо Фінляндія подасть заявку.
- За даними The Times, обидві країни мають намір приєднатися до Альянсу вже найближчим літом.
Нещодавно міністр з європейських справ Фінляндії Тітті Туппурайнен заявила, що країна з "великою ймовірністю" подасть заявку на вступ в НАТО.