Однак це не гарантії безпеки, які надаються членам Альянсу.

Великобританія дала Швеції конкретні обіцянки щодо захисту країни на період від подачі заявки на вступ в НАТО до її прийняття в Альянс. Мова про посилення військової присутності,"потужну політичну" підтримки та поглиблені військові навчання разом з країнами Альянсу.

Відповідною інформацією поділилося шведське видання Aftonbladet з посиланням на свої джерела серед чиновників.

"Уряд отримав інформацію, зокрема, з США і Британії про те, як може виглядати захист і підтримка при можливому процесі подачі заявки", — повідомило одне з джерел.

Колишній посол Швеції Крістер Брінгеус заявив, що на практиці Швеція буде вважатися членом НАТО, як тільки висловить зацікавленість у вступі. Однак одне з джерел поділилося трохи іншими даними. Згідно з правилами Альянсу, країни-члени не можуть давати ніяких формальних гарантій не членам.

"Необхідно проводити різницю між гарантіями оборони і заходами щодо зміцнення безпеки. Гарантії ви отримаєте, коли процес ратифікації завершиться в кінці року. Але де-факто це сильне зміцнення нашої безпеки вже з тих пір, як ми прийняли рішення в Швеції", — резюмувало джерело.

Швеція і Фінляндія хочуть вступити в НАТО: що відомо

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін на початку квітня заявила, що Росія — це не той сусід, яким його вважали. І тепер держава повинна переглянути свою військову позицію.

Друга за величиною опозиційна партія Швеції, "Шведські демократи", готова звернутися до уряду щодо вступу в НАТО, якщо Фінляндія подасть заявку.

За даними The Times, обидві країни мають намір приєднатися до Альянсу вже найближчим літом.

Нещодавно міністр з європейських справ Фінляндії Тітті Туппурайнен заявила, що країна з "великою ймовірністю" подасть заявку на вступ в НАТО.

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