16 травня відбудуться дебати у парламенті, а опісля слід очікувати ухвалення рішення на засіданні уряду.

Уряд Швеції планує наступного тижня відправити заявку на вступ в Організацію Північноатлантичного договору (НАТО).

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Expressen.

Зокрема, у понеділок, 16 травня, у шведському парламенті відбудуться дебати і потім прем'єр-міністр Магдалена Андерссон скличе спеціальне засідання уряду, під час якого буде ухвалене офіційне рішення щодо подачі заявки на вступ. Одразу після цього заявка буде направлена, оскільки джерела припускають, що нічого несподіваного не станеться.

Після вторгнення Росії в Україну очікувалося, що Швеція і Фінляндія прагнутимуть отримати більшої безпеки шляхом вступу до НАТО і відмови від політики воєнного неприєднання.

Як повідомляв УНІАН, президент Фінляндії Саулі Нііністе і прем'єр-міністр Санна Марін підтримали членство країни в Організації Північноатлантичного договору - заявка повинна бути подана "якомога швидше".

11 травня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підписав взаємні гарантії безпеки з лідерами Швеції та Фінляндії, відвідавши обидві нордичні країни.

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