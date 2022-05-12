Президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністр Санна Марін офіційно оголосили про свою підтримку вступу країни до НАТО.
Про це пише Reuters.
Навесні відбулася важлива дискусія щодо можливого членства Фінляндії в НАТО, оскільки потрібен був час для формування внутрішньої позиції як у парламенті, так і в суспільстві в цілому.
"Фінляндія повинна негайно подати заявку на членство в НАТО. Ми сподіваємося, що національні кроки, необхідні для прийняття цього рішення, будуть швидко зроблені протягом наступних кількох днів", - заявили президент і прем'єр-міністр.
Союзники по НАТО очікують, що Фінляндія та Швеція швидко отримають членство, що відкриває шлях для збільшення присутності військ у північному регіоні протягом однорічного періоду ратифікації.
Слід зазначити, що остаточне рішення подати заявку на членство в НАТО вимагатиме голосування в парламенті.
Раніше повідомлялося, що Фінляндія та Швеція можуть подати свої заявки на вступ до Північноатлантичного Альянсу вже наступного тижня.
11 травня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підписав взаємні гарантії безпеки з лідерами Швеції та Фінляндії, відвідавши обидві нордичні країни.