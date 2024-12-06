Якщо Румунія таки обере проросійського президента, залишиться тільки польський напрямок, де також систематично влаштовується блокада.

Несподівана перемога Каліна Джорджеску, ультранаціоналіста та шанувальника Росії, у першому турі президентських виборів у Румунії, породила раніше немислиму для України загрозу опинитися в повному оточенні проросійськими країнами. Про це пише Foreign Policy.

Хоча Конституційний суд анулював результати першого туру президентських виборів у Румунії, теоретична загроза перемоги проросійського кандидата залишається. Якщо б Джорджеску справді став на чолі Румунії, у ЄС і НАТО сформувалася б міцна трійка країн (включаючи Угорщину та Словаччину), які підриватимуть спроби Заходу стримувати російський імперіалізм.

Румунія, Угорщина та Словаччина лежать на південно-західному кордоні України і тому є ключовими для її стратегічної обороноздатності. В ідеалі цими трьома країнами мали би керувати дружні до України політики. Однак вже зараз Словаччина "пасивно агресивно" реагує на українські заклики про допомогу в умовах російської агресії, а Угорщина взагалі діє як "проксі-сила" Кремля всередині західного табору. Тепер з’явилася загроза, що Румунія приєднається до табору не дружніх до України країн.

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Однак Румунія є набагато важливішою і для України, і для НАТО за Словаччину та Угорщину. Через своє географічне розташування вона стала найпередовішою точкою НАТО на його півенно-східному фланзі. Тут розташована багатонаціональна бойова група і кілька баз Атлантичного альянсу, одна з яких має стати найбільшою в Європі.

Крім того, українських пілотів навчають керувати винищувачами F-16 саме на території Румунії. Українські морські піхотинці теж навчаються в цій країні. Румунія є надійним маршрутом поставок військової техніки від західних союзників України. І сама вона теж передала чимало.

Румунія також зіграла вкрай важливу роль в економічній підтримці України в перші місяці війни. Коли Росія ще тримала морську блокаду, значна частина українського експорту йшла через Румунію.

Якщо Україна втратить Румунію в якості партнера, єдиним безпечним маршрутом для поставок зброї залишиться Польща.

"Румунія є стрижнем безпеки на північному заході Чорного моря. У матеріально-технічному плані Румунія має вирішальне значення для військових зусиль і торгівлі. Це одна з найбільш проукраїнських країн у регіоні. Будь-яка суттєва зміна цієї ситуації буде ударом для України", – каже Володимир Дубовик, експерт з міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова.

Як зазначає Foreign Policy, у гіршому випадку Румунія разом з Угорщиною та Словаччиною можуть стати інструментом Путіна у гібридній війні проти ЄС. І ця маленька група цілком може стати більшою у 2025 році, якщо проросійські сили переможуть на виборах в Чехії, Молдові та, ймовірно, в Болгарії.

Вибори в Румунії: останні новини

Як писав УНІАН, нещодавно в Румунії відбувся перший тур президентських виборів, в якому сенсаційно переміг ультраправий проросійський кандидат, який за всіма опитуваннями вважався аутсайдером. Його лідерство не показали навіть екзит-поли – лише підрахунок самих бюлетенів.

Ця несподіванка настільки збентежила румунське суспільство і владу, що суд зобов’язав ЦВК перерахувати голоси виборців. Зрештою Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів і наказав провести переголосування.

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