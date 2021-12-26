Дмитро Пєсков заявив, що Росію невмисне звинувачують в агресії.

Спікер президента Російська Федерація Дмитро Пєсков відзначився новою дивною заявою. Нібито РФ ніколи ні на кого першою не нападала.

Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

За його словами, Росію навмисне звинувачують в агресії, щоб розмістити біля кордону сили НАТО.

"Росія першою ніколи ні на кого не нападала", - заявив Пєсков.

Читайте такожПапа Римський закликав не допустити поширення "метастаз конфлікту" в УкраїніПри цьому він вважає небезпечною заяву Заходу про допомогу Україні.

Агресія РФ щодо України - останні заяви

1 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України в НАТО.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван розповів, що Джо Байден під час переговорів з Володимиром Путіним, які відбулися 7 грудня, відмовився йти на поступки в питанні перспектив вступу України в НАТО.

16 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не піде на поступки Росії у питанні наближення України до членства в Альянсі. За його словами, Україна має право на захист і разом з НАТО визначатиме питання членства в Альянсі.

17 грудня РФ запропонувала Організації Північноатлантичного договору (НАТО) відмовитися від прийняття України в НАТО і "від ведення будь-якої військової діяльності на території України". Також Росія запропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

Читайте такожЕкс-депутат Держдуми РФ сказавши, чим сьогодні небезпечний Путін23 грудня Столтенберг заявив, що Альянс ніколи не обіцяв не приймати нових членів зі сходу Європи.

Президент РФ Володимир Путін підтвердив, що на початку 2022 року представники РФ і США обговорять в Женеві питання безпеки в Європі.

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