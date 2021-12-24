Зокрема, йдеться про спільні дії зі стримування РФ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав єдину стратегію, яка змусить Російську Федерацію піти на деескалацію ситуацію на кордоні.

Про це глава МЗС повідомив у мікроблозі Twitter.

"Мир, безпека та стабільність в Європі не захистять самі себе. Наші вчасні та спільні дії дозволять їх захистити. Стримування — єдина правильна стратегія, яка примусить Росію піти на деескалацію. Її основою є реалістичне розуміння загроз і рішучість до спільних проактивних дій", - заявив Кулеба.

Раніше Кулеба заявив, що Україна має брати участь у консультаціях на тему безпеки у Європі.

Читайте такожЗеленський "під ялинку" скликає засідання РНБО"Першою і головною темою розмови США, ЄС чи НАТО з Росією має бути завершення міжнародного збройного конфлікту у Європі, агресії РФ проти України. Питання євроатлантичної безпеки нині вирішується в Україні, тому Україна має брати участь у безпекових консультаціях на цю тему", - наголосив Кулеба.

Агресія РФ стосовно України - останні заяви

1 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України до НАТО.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван розповів, що Джо Байден під час переговорів з Володимиром Путіним, які відбулися 7 грудня, відмовився йти на поступки у питанні перспектив вступу України до НАТО.

16 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не піде на поступки Росії в питанні наближення України до членства в Альянсі. За його словами, Україна має право на захист і разом з НАТО визначатиме питання членства в Альянсі.

Читайте такожОфіс генпрокурора повідомив про підозру міністру транспорту РФ та його заступнику: деталі17 грудня РФ запропонувала Організації Північноатлантичного договору (НАТО) відмовитися від прийняття України в НАТО і "від ведення будь-якої військової діяльності на території України". Також Росія запропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

23 грудня Столтенберг заявив, що Альянс ніколи не обіцяв не приймати нових членів зі сходу Європи.

Президент РФ Володимир Путін підтвердив, що на початку 2022 року представники РФ і США обговорять у Женеві питання безпеки в Європі.

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