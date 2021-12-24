Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав єдину стратегію, яка змусить Російську Федерацію піти на деескалацію ситуацію на кордоні.
Про це глава МЗС повідомив у мікроблозі Twitter.
"Мир, безпека та стабільність в Європі не захистять самі себе. Наші вчасні та спільні дії дозволять їх захистити. Стримування — єдина правильна стратегія, яка примусить Росію піти на деескалацію. Її основою є реалістичне розуміння загроз і рішучість до спільних проактивних дій", - заявив Кулеба.
Раніше Кулеба заявив, що Україна має брати участь у консультаціях на тему безпеки у Європі.
Читайте такожЗеленський "під ялинку" скликає засідання РНБО"Першою і головною темою розмови США, ЄС чи НАТО з Росією має бути завершення міжнародного збройного конфлікту у Європі, агресії РФ проти України. Питання євроатлантичної безпеки нині вирішується в Україні, тому Україна має брати участь у безпекових консультаціях на цю тему", - наголосив Кулеба.
Агресія РФ стосовно України - останні заяви
1 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України до НАТО.
Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван розповів, що Джо Байден під час переговорів з Володимиром Путіним, які відбулися 7 грудня, відмовився йти на поступки у питанні перспектив вступу України до НАТО.
16 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не піде на поступки Росії в питанні наближення України до членства в Альянсі. За його словами, Україна має право на захист і разом з НАТО визначатиме питання членства в Альянсі.
Читайте такожОфіс генпрокурора повідомив про підозру міністру транспорту РФ та його заступнику: деталі17 грудня РФ запропонувала Організації Північноатлантичного договору (НАТО) відмовитися від прийняття України в НАТО і "від ведення будь-якої військової діяльності на території України". Також Росія запропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.
23 грудня Столтенберг заявив, що Альянс ніколи не обіцяв не приймати нових членів зі сходу Європи.
Президент РФ Володимир Путін підтвердив, що на початку 2022 року представники РФ і США обговорять у Женеві питання безпеки в Європі.