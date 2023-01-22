Вашингтон обурений умовами Німеччини для постачання танків.

Міністр оборони США Ллойд Остін посварився з найближчим радником канцлера Німеччини Вольфгангом Шмідтом. Причиною конфлікту між чиновниками стали танки для України.

Відзначається, що Вашингтон обурений Умовами Німеччини для поставки танків в Україну.

"Союзники Німеччини по НАТО відреагували відкритим нерозумінням або ледь прихованим гнівом на рішення канцлера Олафа Шольца поки не давати обіцянку надати Україні танки Leopard. Особливо різким був тон в уряді США", - пише видання Süddeutsche Zeitung.

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Глава Міноборони США намагався домогтися зобов'язань з постачання Leopard 2 від Німеччини, а також дозволу Берліна для інших країн. На цьому тлі Остін розійшовся в поглядах з довіреною особою Шольца, а зустріч чиновників була "напруженою".

Також видання пише, що радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван у розмові з радником Шольца різко розкритикував Берлін.

Рамштайн-8 - що відомо

20 січня відбулася зустріч військових міністрів союзників України. В рамках переговорів США зобов'язалися надати ЗСУ найбільший пакет озброєнь на 2,5 мільярда доларів - БМП Bradley, майже сотня БТР Stryker, системи ППО і боєприпаси.

На зустрічі представники країн не змогли вирішити питання з поставками танків Leopard, які можуть мати вирішальний вплив на хід війни.

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