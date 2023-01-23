Новий міністр оборони зазначив, що уряд має розглянути багато факторів.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що незабаром буде ухвалено рішення про те, чи відправляти танки німецького виробництва в Україну.

Як повідомляє британський телеканал Sky News, про це Пісторіус сказав в інтерв'ю ARD. За його словами, уряд Німеччини має розглянути багато факторів і не робитиме поспішного рішення. Зокрема, такі фактори включають питання безпеки для німецького населення.

Напередодні, 21 січня, Пісторіус заявив про плани здійснити візит в Україну впродовж наступних чотирьох тижнів.

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Німецькі танки для України

Як повідомляв УНІАН, 20 січня Пісторіус сказав, що союзники не мають одностайної думки стосовно постачання сучасних танків західного виробництва в Україну. Він доручив посадовцям провести аудит німецьких запасів танків Leopard 2 на той випадок, коли буде "позитивне рішення" - швидко перейти до постачання танків в Україну.

Також Пісторіус заперечив, що рішення Німеччини про потенційне відправлення танків Leopard 2 в Україну прив'язане до того, чи зроблять Сполучені Штати аналогічний крок із постачанням танків M1 Abrams.

Водночас, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін повідомив, що рішення про надання Україні німецьких танків Leopard немає, як і американських танків M1 Abrams.

22 січня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що її країна не буде стояти на шляху, якщо Польща вирішить відправити танки Leopard 2 в Україну. Водночас, за словами Бербок, Польща не зверталась до Німеччини з проханням про дозвіл відправити танки в Україну.

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