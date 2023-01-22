Глава німецького МЗС Анналена Бербок зазначила, що це питання ще не озвучувалося.

У Німеччині висловилися про передачу Україні танків Leopard 2 від третіх країн. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що німецький уряд не буде заперечувати.

У чиновниці запитали про реакцію уряду Німеччини, якщо Варшава самостійно передасть бойові машини Києву.

"Це питання ще не було озвучене, але якщо про це запитають, ми не будемо стояти на шляху", - цитувати відповідь Бербок видання LCI.

Відео дня

Варто відзначити, що у глави МЗС Німеччини уточнили, чи не буде Берлін проти якщо Польща передасть Україні Leopard. У свою чергу дипломат вказала, що її правильно почули.

Танки для України - що відомо

Київ звернувся до країн-союзниць з проханням передати танки для українських військових. Питання розглядалося на засіданні "Рамштайн" 20 січня, але глави оборонних відомств так і не знайшли рішення.

Країни не можуть передіти Україні танки без схвалення Німеччини. Крім того, Вашингтон також не прийняв рішення про постачання американських танків Abrams.

Водночас українських військових відправлять навчатися роботі з Leopard і британських Challenger 2, що може свідчити про позитивне для України рішення в подальшому.

Вас також можуть зацікавити новини: