Йдеться про німецькі танки, які без схвалення Німеччини не можуть бути передані Україні іншими державами.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Німеччину переглянути підхід до танкового питання і дозволити іншим державам постачати бойові машини Leopard 2 Україні.

Чиновник в інтерв'ю Tagesschau заявив, що якщо Берлін не може взяти на себе особисто таку ініціативу, то міг би дати "зелене світло" для поставок своєї техніки іншим державам.

"І ми розуміємо: якщо ви, як уряд, не можете самі прийняти це останнє важливе рішення, то принаймні дайте зелене світло країнам, які мають ваші танки і які готові надати нам ці танки. Але для цього їм потрібен ваш дозвіл", - сказав він.

Головний дипломат України нагадав, що Німеччина – одна з небагатьох держав, яка дійсно може вплинути на постачання танків нашій державі. На цей час саме це питання є фінальною точкою в дискусіях з приводу передачі німецької зброї.

Кулеба каже, що зі свого боку уряд Німеччини може вимагати письмовий запит для розгляду подібної ініціативи, тоді як для України зараз важливо, не зволікаючи, прийняти рішення. Водночас Київ розуміє, що в реальному світі, перш ніж робити подібні запити, країни проводять свої дослідження з цього приводу. У цьому питанні Україна, в першу чергу, хотіла б від Німеччини чесного підходу.

"Ми хочемо чесного підходу до танкового питання, без зволікань. Як ми дізналися за останні десять місяців, це станеться в будь-якому випадку - це лише питання часу. Навіщо мучити себе, нас і всіх, а не просто, не зволікаючи, прийняти рішення, яким можна пишатися?"- поставив риторичне запитання міністр.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков на найближчому засіданні Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-8") повідомить про озброєння, якого потребує Україна.

Як повідомляв УНІАН, найближче засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") відбудеться 20 січня.

Тим часом радник офісу президента України Олексій Арестович впевнений, що німецькі танки Leopard 2 передадуть Україні за підсумками рішень засідання "Рамштайн-8".

Вас також можуть зацікавити новини: