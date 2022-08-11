Влада Норвегії вирішила відправити своїх інструкторів для базової солдатської підготовки українських військових.

Норвегія приєднається до масштабної програми підготовки українських військовослужбовців у Великобританії.

Про це рішення оголосив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам, повідомляє NRK.

"Українські сили гостро потребують подальшої підготовки й освіти. Норвегія позитивно ставиться до британської ініціативи тренувати українських військових у Великобританії. Ми надішлемо своїх інструкторів для базової солдатської підготовки, як і деякі інші країни", – сказав Грам.

Нагадаємо, програму підготовки українських військових у Британії президенту України Володимиру Зеленському запропонував британський прем’єр-міністр Борис Джонсон під час червневого візиту до Києва. Джонсон уточнив, що британські військові можуть забезпечити підготовку до 10 тис. українських військовослужбовців кожні 120 днів.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня перша ротація українських військових прибула до Великобританії для навчань. Після початку навчань Джонсон особисто відвідав наших бійців на полігоні, оцінив деякі види озброєнь та висловив упевненість у перемозі України.

8 серпня стало відомо, що до підготовки українських військових у Британії приєдналась Фінляндія. Перед цим висловили бажання взяти участь у програмі Швеція, Канада та Нідерланди.

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