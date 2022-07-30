Схожу за типом техніку норвезькі військові використовували в Афганістані.

Норвегія передала Україні 14 броньованих патрульних машин IVECO LAV III. Цей транспорт дозволить бійцям ЗСУ більш безпечно пересуватися на передовій.

Відповідна інформація з'явилася на офіційному сайті норвезького уряду.

"Норвегія продовжує робити свій внесок у боротьбу українців за свободу. Уряд постійно оцінює, як Норвегія може надати подальшу підтримку Україні в захисті країни від вторгнення Росії", — повідомив міністр оборони держави Бйорн Арілд Грам.

IVECO LAV III мають хорошу рухливість і захист. Ці машини відносяться до того ж типу техніки, яка використовувалася норвезькими військовими в Афганістані.

Нагадаємо, наприкінці червня Норвегія оголосила про передачу Україні трьох одиниць РСЗВ М270, які здатні стріляти на дистанцію від 32 до 300 кілометрів залежно від боєприпасів. А на початку липня скандинавська держава пообіцяла виділити €1 мільярд фінансової допомоги. Тим часом норвежці приєдналися до світового флешмобу і почали збирати кошти на Bayraktar для України.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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