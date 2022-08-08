Раніше вже приєдналися шведи, канадці та нідерландці.

Фінляндія слідом за Швецією, Канадою та Нідерландам долучиться до підготовки бійців ЗСУ у Великій Британії.

Про це повідомляє Міністерство оборони Фінляндії у Twitter.

Зазначається, що для навчання українських військових фінська сторона направить близько двох десятків своїх військових інструкторів.

Навчання проводить Велика Британія, яка звернулася до країн-партнерів за підтримкою в реалізації навчання. Їхня мета – навчити базовим військовим навичкам близько 10 тисяч українських добровольців – мовиться у дописі.

Нагадаємо, під час свого останнього візиту до Києва британський прем'єр Борис Джонсон оголосив про окрему тренувальну програму для українських військовослужбовців, в межах якої кожні 120 днів навчатимуться до 10 тисяч солдатів.

Раніше Джонсон особисто відвідав наших бійців на полігоні, оцінив деякі види озброєнь та висловив упевненість у перемозі України.

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