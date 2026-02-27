Нова ядерна істерика Кремля: навіщо РФ 'брудна бомба' в Україні

Коли у росіян з’являється потреба переключити з чогось увагу, зазвичай, вони дістають вже затягану ними ж тему ядерної зброї. Але цього разу мова не про міфічний "Орєшнік", а чергова фантазія Кремля про начебто появу "брудної бомби" у України.

На тлі четвертої річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну й обговорення війни на міжнародних майданчиках на кшталт ООН, Росія вчергове дістала із засіків тему міфічної ядерної зброї, якою українців начебто готові забезпечити партнери з Великої Британії та Франції. При цьому, за даними Служба зовнішньої розвідки РФ (СЗР РФ), ця "допомога" буде подаватись як українські розробки. І, на думку російських високопосадовців, які почали це озвучувати, українці, мовляв, зможуть тоді претендувати на вигідніші умови "завершення бойових дій".

Після першого "вкиду" СЗР РФ, коментувати "підлість" європейців кинулись усі російські публічні роти.

Так, речник російського диктатора Дмитро Пєсков назвав такі плани ледь не божевільними і – цинічно – "кричущим порушенням міжнародного права". Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медвєдєв пригрозив влупити російською нестратегічною "ядеркою" як по Україні, так і по Британії, Франції і будь-кому, хто надасть Києву це вигадане росіянами озброєння. А у російському МЗС заявили, що існують ризики "прямого військового зіткнення ядерних держав".

Помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков пообіцяв нажалітися на Україну та європейців Дональду Трампу і натякнув, що такі ядерні плани Києва обов’язково вплинуть на позицію Москви на переговорах.

Врешті, постійно заминаючись, плямкаючи і кхекаючи, інформацію російської розвідки прокоментував і сам Путін: натякнув, що вороги Росії чудово розуміють, "чим можуть закінчитися" спроби "використовувати ядерний компонент".

Російські цілі відвертої брехні

На перший погляд, вся ця вигадана історія з начебто бажанням України створити-таки "брудну бомбу", видається позбавленою логіки. Особливо, якщо згадати, що, не зумівши взяти Київ "за три дні", Росія у 2022 році вже намагалась переконати світ у тому, що Україна готова не просто виготовити таку зброю, а й вдатись до ядерного тероризму, застосувавши її. Однак насправді цілі Кремля доволі прагматичні.

"Очевидною причиною цієї дези є зрив тристоронніх мирних перемовин, – подібно до того, як у розпал попереднього етапу у Путіна придумали українську "атаку на Валдай"", - нагадує політолог Сергій Таран.

Він переконаний, що у США у такі байки навряд повірять і у разі зриву переговорів винними будуть-таки росіяни.

"Та найімовірнішою версією цього вкиду є все-таки те, що Путін не зриває перемовини, а те, що оце все для нього і є "перемовинами". Це на раціональному Заході вірять у логіку і протоколи під час переговорів. В Росії вірять у "кидки" і "розводи"", - впевнений політолог.

За словами Тарана, це виглядає так: шулер, який ментально вийшов з Росії 90-х, просто переносить свої правила "гри" - шантаж, залякування та істерики - у світову політику.

"Логіка Кремля тут дуже схожа на логіку "обстріл Валдаю", - додає політолог Вадим Денисенко. – Вони нашаровують брехню для того, щоб, коли буде потреба, використати її в переговорах, або для зриву переговорів. Створюють віртуальну реальність, яку нав’язують усім навколо".Ро

Втім, за його словами, також росіянам потрібно перебити дуже незручну для Кремля тему "чотири роки війни" (на початку поточного року, коли тривалість російсько-української війни від моменту повномасштабного вторгнення зрівнялась з тривалістю німецько-радянської, так званої Великої вітчизняної війни, Україна своїм спротивом, фактично, знищила найціннішу російську скрєпу); спробувати нав’язати свій порядок денний у переговорах Росія-США про ядерну зброю, які зараз тривають; та намагання погіршити і без того складні стосунки Вашингтона та Лондона.

Навіщо росіянам "брудна бомба" в Україні

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що такі заяви росіян можуть бути направлені на зрив домовленостей про гарантії безпеки для України. Адже саме Велика Британія та Франція очолюють дискусії з цієї теми в рамках Коаліції охочих. Всі пропозиції, які звучали (публічно і непублічно) Кремль відкидає як неприйнятні.

"Однак спроби заветувати ці гарантії поки що неуспішні. Отже, Кремль, ймовірно, розповідаючи про нові ядерні загрози, намагається провокувати страх щодо можливої ескалації між ядерними державами. І, таким чином, стримати Європу від надання гарантій безпеки та підштовхнути США до блокування таких гарантій", – вважають аналітики.

І ще один момент, на який звертають увагу фахівці ISW: попередні заяви росіян про те, що Україна нібито має намір використати "брудну бомбу", були спрямовані на зрив дискусій на Заході про підтримку України, а також створювали умови для російських атак під чужим прапором.

В цьому контексті новими барвами грають заяви вірного кремлівського служаки – прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про посилення захисту ключової енергетичної інфраструктури від потенційних українських атак.

"Поблизу важливих енергетичних об’єктів будуть розгорнуті військові підрозділи та засоби, необхідні для відбиття атак. Поліція здійснюватиме посилене патрулювання поблизу певних електростанцій, розподільчих станцій та диспетчерських центрів", - заявив Орбан на наступний день після того, як Росія розпочала теперішню "ядерну" ІПСО.

А зважаючи, що нафтопровід "Дружба", зупинка якого так "болить" угорському прем’єру, розбомбила саме Росія, можна припустити, що і страшні "українські диверсії" в Угорщині Москва, за необхідності, легко забезпечить.

Від "забовкування" до безпідставних виправдань

Ще одна, російська ціль у розкрутці "ядерної теми" – намагання перенести фокус світової уваги. Цей метод, випробуваний вже не один раз, виглядає так: росіяни придумують якусь абсолютну дичину, починають транслювати її на усіх доступних майданчиках, множачи версії. Коментувати це виходять усі – від депутатів Держдуми до постпреда РФ в ООН, від представників МЗС до головного "фюрера". Накручуючи тему до небес, росіяни намагаються втягнути в її обговорення всіх на світі і повторюють свої абсурдні звинувачення до тих пір, поки західні експерти не починають витрачати час і ресурси, щоб "розібратись", заперечити та врешті спростувати очевидну російську брехню.

І хоча це – вже знана і доволі примітивна тактика, спрацювала вона і цього разу. Замість того, щоб пристальніше придивитись до того, як Росія вже два місяці нещадно атакує не військові об’єкти, а цивільне населення в Україні, залишивши сотні тисяч українців без світла і тепла у 28-градусні морози, замість того, щоб звинуватити РФ у геноциді, увесь світ змушений транслювати один одному тезу: "Те, що Москва заявляє про нібито намагання Києва отримати ядерну зброю за допомогою Великобританії та Франції – абсурд".

Абсурд, про який, тим не менш, говорять усі…

Заперечувати російські "обвинувачення", звісно, почали у Великій Британії та Франції. Приміром, представники цих країн в ООН під час обговорення резолюції "Про підтримку тривалого миру в Україні" змушені були реагувати на вкиди Кремля і говорити про те, що "Росія втратила контакт з реальністю" та дотримання європейцями зобов’язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Вийти із заявою змушений був навіть Китай: речниця МЗС КНР Мао Нін повідомила, що Пекін не має інформації про ймовірну "передачу" ядерної зброї Україні європейцями, і нічого не знає про такі "наміри".

За її словами, Китай продовжує наполягати на тому, що жодна країна світу не повинна використовувати ядерну зброю: "Міжнародні зобов'язання щодо нерозповсюдження ядерної зброї повинні бути сумлінно дотримані".

За крок до нарощування ядерних озброєнь

Якщо вже говорити про міжнародні договори, які закріплювали у світі ядерний статус кожної з країн і не дозволяли нарощування ядерних арсеналів "поза край", то варто також нагадати, що якраз у лютому 2026 року сплив термін дії Договору про стратегічне наступальне озброєння між РФ та США.

Цей документ так-сяк забезпечував міжнародну стабільність, хоча Росія оголосила про припинення виконання цього договору ще у 2023 році (а до того роками ігнорувала його умови). Тож зараз Москву і Вашингтон нічого не стримує почати перегони ядерних озброєнь. Китай, вочевидь, теж не залишатиметься в стороні.

Зараз сторони ведуть переговори про заключення нового Договору і кожен намагається просувати свої інтереси. За інформацією Інституту глобальної політики, Росія зокрема використовує цю тему для ядерного шантажу США та Європи.

По-перше, Кремль хоче створити підстави для відновлення стратегічного діалогу з США, але не порушувати проблеми російсько-української війни.

По-друге, намагається не допустити переваги американців, тож вимагає, щоб у новому Договорі бралися до уваги також ядерні арсенали Франції та Великої Британії, як членів НАТО (а також, щоб була заборона на вдосконалення сторонами своїх систем ППО).

"На погляд Москви, Вашингтон може дещо поступитись у таких питаннях", - зазначає аналітик Інституту глобальної політики Юрій Михайленко.

Тож не дивно, що, за версією Кремля, створювати "брудну бомбу" Україні "допомагають" саме Велика Британія та Франція.

В Центрі стратегічних комунікацій підсумовують, що ядерний шантаж РФ – один зі складників російсько-української війни. Москва вже не вперше намагається представити джерелом небезпеки саме Україну, звинувачуючи її то у розробці власної ядерної зброї, то в намірах отримати її від партнерів, то в підготовці диверсій на АЕС. Тож нинішнє "загострення" - не перше і, вочевидь, не останнє.