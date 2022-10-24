"Брудна бомба": навіщо Росії нова ядерна брехня

На початку жовтня Росія отримала від ЄС та США жорсткі коментарі стосовно натяків застосувати на території України ядерну зброю. Проте Кремль це не зупинило. Тепер РФ вигадала нову "страшилку" й намагається переконати світ у тому, що Україна готується використати "брудну бомбу".

На минулих вихідних міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував своїм колегам з Великої Британії, Франції, Туреччини та США й намагався переконати їх, що Україна начебто готується застосувати "брудну бомбу" (тобто зброю, в яку додали радіоактивні матеріали).

Зважаючи на без’ядерний статус України, заготовку для таких звинувачень Росія зробила ще у квітні. УНІАН писав, як росіяни грабували Чорнобильську зону, паралельно на рівні Міноборони РФ розповідаючи, що українські вчені начебто "проводили в зоні Чорнобильської АЕС експерименти". Зокрема, мова йшла про виготовлення "брудної бомби", а також виділення плутонію, "оскільки звичний для Чорнобильської зони підвищений радіаційний фон приховував проведення таких робіт". Тепер, маючи в заручниках іншу українську АЕС – Запорізьку, Росія продовжує ядерний шантаж.

Стара нова кремлівська казка

Хоча про справжні мотиви телефонних розмов вихідного дня за запитом Сергія Шойгу можна лише здогадуватись, можна виокремити кілька причин, навіщо Кремлю нова казка про "брудну бомбу".

"Ця історія потрібна Кремлю, щоб пояснити росіянам, за що вони воюють, щоб спробувати змусити Захід сісти за стіл переговорів, зіграти на випередження й відвести увагу Заходу від ядерного досьє Ірану, в якому вказується на роль РФ в його ядерній програмі", – зазначає радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

За його словами, "вкид" був зроблений вкрай непрофесійно. "Але, знаючи їхній стиль, можна спробувати уявити, що завтра ФСБ покаже якісь супутникові знімки, а потім ще й затримають когось з націоналістичною літературою. Це серіал, перш за все, для внутрішнього споживача. Адже всі ставки, які можна підняти, Путін вже підняв. Та застосовувати ядерну зброю він поки що боїться. Тому вирішив так примітивно полякати світ та змобілізувати росіян", – каже експерт.

Схожої думки й директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Головна мета РФ — звинуватити в конфронтації Україну та подати все так, начебто Кремль готовий до перемовин, а Україна не готова. Мовляв, це Україна прагне війни, а не РФ. Друга причина – спроба сповільнити контрнаступ українських військ на Херсонщині. Ще один момент – росіяни хочуть налякати Захід під приводом, що насправді це Росія може застосувати "брудну бомбу". Щоб під цим приводом Захід тиснув на Україну припинити контрнаступальні дії. І також вони хочуть нагадати громадянам РФ, "з ким ми воюємо"".

Натомість колишній посол України в США Валерій Чалий зазначає, що за ширмою заяв про міфічну українську "брудну бомбу" може стояти геть інший привід для розмов РФ з Заходом.

"Звісно, не був свідком, але, маючи певний досвід, візьму на себе сміливість стверджувати, що це все тільки антураж, інформаційне прикриття. А основна причина дзвінків - глибокий генеральський реверанс з проханням натиснути на ЗСУ, щоби дали вийти без втрат російському угрупуванню з правого берега Дніпра. Бо припікає", – каже він.

Блеф, до якого варто ставитися серйозно

Своєю чергою, політолог-міжнародник Максим Ялі зауважує, що фактично росіяни оприлюднили план, який, як їм здається, допоможе звинуватити у ймовірному використанні "брудної бомби" Україну.

"Тобто, застосування тактичної ядерної зброї приведе Росію і Путіна до ізоляції, а якщо це "брудна бомба", то можна буде за допомогою Небензі в ООН та на інших міжнародних майданчиках стверджувати, що це зробила Україна. Так само, як Росія діяла після збиття малайзійського "Боїнга" у 2014-му році, – каже він. – Зараз вони підготувалися заздалегідь і потім посилатимуться на самих себе, що все так і прогнозували".

Ще один момент, на його думку, пов’язаний з відходом російських військ з правого берега Дніпра.

"Тож, якщо сценарій використання "брудної бомби" буде реалізовано, це, ймовірно, може статися десь у районі лінії зіткнення у південних областях України. Адже у такий спосіб РФ може створити зону відчуження, що допоможе зірвати контрнаступ ЗСУ та зберегти сухопутний коридор до Криму", – вважає Максим Ялі.

Наразі усі заяви з РФ про "брудну бомбу" – блеф та шантаж. Проте до нього варто ставитися серйозно. Як зазначає експерт національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак, очевидно, що РФ робить такі "вкиди" для ймовірного застосування зброї масового ураження. Тобто, Росія готова йти на ескалацію.

Крім того, він розділяє припущення, що Кремль може використати "брудну бомбу" на півдні України.

"Річ у тім, що "брудну бомбу" можна створити тільки з використанням відпрацьованого ядерного палива. Єдине місце із значною кількістю такого палива – це ЗАЕС, яка контролюється росіянами. Тобто, якщо станеться щось таке, як вибух бомби з великою кількістю радіаційного забруднення, це означатиме, що РФ "розпотрошила" ЗАЕС і сховище. Адже з боку України всі радіаційні матеріали надійно контролюються на вільній території", – каже він.

Ще одна загроза – підрив Каховської дамби, про що росіяни теж постійно згадують. За словами Олексія Їжака, попри те, що саме по собі її руйнування не може сприйматися, як "брудна бомба", воно, через певний час, може спровокувати зупинку системи охолодження ЗАЕС.

"Але все-таки це трохи різні треки російського залякування", – каже він.

Експерт Центру оборонних стратегій, полковник Віктор Кевлюк теж застерігає не бути безпечними стосовно нових російських наративів.

"Операціями під фальшивим прапором росіяни зайняті вісім років. Жодних сумнівів в тому, що вони готові та спроможні на будь-яку провокацію. Вся їх діяльність спрямована на те, щоб виставити Україну порушником міжнародних угод", – каже він.

"Брудний" ядерний шантаж

У будь-якому разі, світ не повірив Росії у березні-квітні, не вірить і зараз. США, Британія та Франція спільно відкинули російську брехню про "брудну бомбу", оприлюднивши спільну заяву на сайті Держдепу.

"Раніше сьогодні міністри оборони кожної з наших країн розмовляли з російським міністром оборони Сергієм Шойгу на його прохання. Наші країни чітко дали зрозуміти, що ми всі відкидаємо відверто брехливі твердження Росії про те, що Україна готується використовувати "брудну бомбу" на власній території. Світ побачить наскрізь будь-яку спробу використати це твердження як привід для ескалації. Ми також відкидаємо будь-які приводи для ескалації з боку Росії", – наголошується в документі.

За словами президента України Володимира Зеленського, застосувати ядерну зброю в Європі може лише один суб'єкт – президент Росії Володимир Путін, а не Україна, і всі добре розуміють, "хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити в цій війні".

"Це Росія влаштувала шантаж радіаційної катастрофи на Запорізькій АЕС; це траєкторія російських ракет пролягає, зокрема над українськими атомними об'єктами; це російські військові замінували дамбу і агрегати Каховської ГЕС і шантажують їх підривом; це Росія використовує фосфорні боєприпаси, заборонені протипіхотні міни та увесь спектр озброєнь проти цивільної інфраструктури", – наголосив президент України.

"Якщо Росія розповідає, що нібито Україна щось готує, то це означає одне, що Росія вже все це підготувала", – додав Зеленський.

За його словами, вже сама погроза Росії ядерною зброєю – і тим більше проти української держави, яка віддала свій ядерний арсенал під обіцянки безпеки з боку найбільших ядерних держав, – це підстава і для санкцій, і для ще більшого посилення підтримки України.

У МЗС України також спростували брехливі заяви росіян про вигадану ними "українську брудну бомбу".

"Брехня Росії про нібито плани України застосувати "брудну бомбу" настільки ж абсурдна, як небезпечна. По-перше, Україна є відданою стороною Договори про нерозповсюдження ядерної зброї: у нас немає жодних "брудних бомб" і ми не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують зробити самі", – заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

А поки міністр оборони України Олексій Резніков, у відповідь на ядерний шантаж Росії, запросив в Україну моніторингові місії ООН та МАГАТЕ, Міноборони РФ натякнули, що радіоактивні речовини під час підриву "брудної бомби" можуть накрити Польщу. Тобто росіяни чомусь знову порахували напрям вітру лише на захід. В Україні це вже нікого не дивує.

Тетяна Урбанська, Анастасія Світлевська