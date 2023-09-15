Громадянкою Литви спортсменка, яка народилася в Москві, стала в 1993 році.

Литовський президент Гітанас Науседа за рекомендацією МВС, позбавив громадянства країни фігуристку Маргариту Дробязко.

Науседа заявив, що вона досі не виступила із засудження війни в Україні і, на додаток, брала участь у льодовому шоу російської колеги Тетяни Навки. Як зазначило видання Delfi, Науседа заявив, що аргументи Дробязко "про те, що вона несе світло культури і добра", для нього "ледве в'яжуться з тим "світлом", яке російські окупанти несуть своїми чобітьми в Україну".

Видання нагадало, що в кінці липня міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте звернулася до президента з проханням анулювати громадянство Дробязко. В МВС пояснили, що фігуристка підтримує особисті та професійні зв'язки з колегою і дружиною прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова Тетяною Навкою та іншими особами, які потрапили під санкції. Крім того у неї є нерухомість в окупованому РФ Криму.

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Дробязко в соцмережі спробувала виправдатися тим, що має право не озвучувати публічно свою позицію.

Громадянство Дробязко

Громадянкою Литви спортсменка, яка народилася в Москві, але виступала за Литву, стала в 1993 році у винятковому порядку. Вона є 13-разовою чемпіонкою Литви, дворазовою призеркою чемпіонатів Європи і призеркою чемпіонату світу в танцях на льоду.

Ситуація з громадянством у Литві

З початком повномасштабної війни в Україні влада Литви проявила нульову толерантність до людей з російським громадянством. Зокрема, рік тому литовські депутати підготували проект поправок до закону про громадянство. Він передбачає можливість позбавляти паспортів іноземців, які отримали документ у винятковому порядку і підтримують війну Росії проти України.

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