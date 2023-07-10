Гітанас Науседа заявив, що НАТО повинно буде прокласти "дуже чіткий шлях" для членства України.

Президент Литви Гітанас Науседа закликав членів НАТО направити більше військ до Балтійського регіону, пославшись на "дуже поганий коктейль" з нових загроз з боку Білорусі.

Науседа заявив, що сили противника можуть підійти до кордону Литви "протягом кількох годин", пославшись на потенційну присутність російських найманців із групи Вагнера, тактичну ядерну зброю і нову "агресивну риторику" президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це пише Bloomberg.

"Нам потрібні чоботи на землі (військовий термін, який використовується для позначення солдатів або військ, фізично присутніх в потрібній зоні, - УНІАН). Тут нам потрібно посилити передову оборону", - сказав Науседа перед дводенним самітом НАТО, який пройде у Вільнюсі.

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Минулого місяця Німеччина оголосила про готовність розмістити в Литві постійну бригаду чисельністю близько 4000 осіб. А нещодавно Канада стала останньою країною, котра оголосила про збільшення своєї військової присутності. За словами прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, збройні сили Канади більш ніж двоє збільшать свою присутність в Латвії, щоб зміцнити східний фланг НАТО.

Науседа сказав, що у Литви поки немає доказів того, що найманців ПВК "Вагнер" передислокують на територію Білорусі.

Президент Литви також заявив, що НАТО повинно буде прокласти "дуже чіткий шлях" для членства України. За його словами, такий сигнал буде мати вирішальне значення для морального духу країни, коли вона відображає вторгнення Росії.

"Україна повинна знати, що двері НАТО відкриті й для них", - сказав Науседа.

Бойовики ПВК "Вагнер" у Білорусі

Відповідно до угоди, укладеної за посередництва Лукашенка, військам Вагнера під командуванням Євгена Пригожина, які підійшли на відстань близько 200 кілометрів до Москви під час невдалого повстання, було дозволено переїхати до Білорусі в обмін на зняття кримінальних звинувачень.

Однак, де зараз знаходиться Пригожин, точно не відомо. Спершу Лукашенко заявляв про те, що ватажок "вагнерівців" у Білорусі, але вже 6 липня почав стверджувати, що його немає в країні. Також, західні спецслужби публічно не підтверджують передислокацію підрозділів ПВК "Вагнер" до Білорусі.

Саміт НАТО в Литві - що чекає Україну

Лідери Організації Північноатлантичного договору зустрічаються на саміті у Вільнюсі на тлі того, як вторгнення Росії в Україну триває вже 18 місяців. Президент України Володимир Зеленський прибуде до литовської столиці, щоб зробити пропозицію про вступ до Альянсу, незважаючи на те, що президент США Джо Байден каже, що понівечена війною нація не готова до членства.

Багато лідерів НАТО докладають усіх зусиль, щоб дати Україні шанс на членство. 31 держава-член оголосить про постачання Україні нової зброї, пропонуючи довгострокову підтримку проти нападу Росії.

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