Підготовлено проект з поправками до закону про громадянство.

Литовські депутати підготували проект поправок до закону про громадянство. Він передбачає можливість позбавляти паспорта іноземців, які отримали документ у винятковому порядку і підтримують війну Росії проти України.

Відповідна інформація стала відома з публікації видання Delfi.

З ініціативою виступили депутати Даля Асанавічюте, Стасіс Шедбарас і Андрюс Вишняускас. Згідно з проектом, громадянства зможуть позбавляти жителів, які своїми діями загрожують національній безпеці та інтересам Литви або підтримують вороже налаштовану до Литви та її союзників державу. Це в першу чергу стосується тих, хто підтримує війну Росії проти України.

"Є 6 випадків позбавлення громадянства Литви, однак немає такого, який передбачав би механізм позбавлення громадянства людини, громадянина іншої країни, який отримав литовське громадянство як виняток, якщо він підтримує агресорів і так становить загрозу для Литви, регіону і союзників", — сказано в пояснювальній записці до проекту.

Приводом для внесення поправок до закону про громадянство став виступ фігуристки Маргарити Дробязко, яка отримала литовський паспорт як виняток, і її чоловіка Повіласа Ванагаса на шоу в Сочі. Захід організувала дружина прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова — Тетяна Навка. Через це глава Литви Гітанас Науседа позбавив подружжя державної нагороди.

Нагадаємо, минулого тижня росіянку в Естонії обурили виплати українським біженцям. За свої висловлювання вона поплатилася роботою і була депортована в РФ.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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