Науседа попередив країн-члени Альянсу про реакцію Кремля на їхні дії.

Президент Литви Гітанас Науседа закликав лідерів країн-членів НАТО на саміті бути сміливішими у розгляді питання майбутнього членства України.

Це підвищить ефективність Києва на полі бою, тоді як Кремль сприйме будь-яку обережність як слабкість, сказав литовський президент в інтерв’ю Reuters. Він порадив Альянсу не зважати на побоювання, що приєднання України спровокує РФ.

"Ми не повинні вагатися і приймати сміливіші рішення, оскільки інакше режим Путіна вирішить, що Захід занадто слабкий і, (що його треба) загнати в кут, і він здасться", – пояснив Науседа.

Нагадаємо, що Литва підтримує членство України в НАТО. Під час візиту у Київ 28 червня Гітанас Науседа заявив, що на саміті у Вільнюсі має бути "дуже ясно сказано, що Україна є частиною євроатлантичної архітектури НАТО і так само має бути відкрита дорога, як цього досягти".

Саміт НАТО у Вільнюсі

Саміт НАТО пройде 11-12 липня. Генсек Альянсу анонсував, що на заході буде ухвалене рішення щодо пакету довгострокової допомоги Україні. Але лідери НАТО не будуть запрошувати Київ приєднатися до Альянсу.

Раніше український президент Володимир Зеленський заявив, що чекає від саміту НАТО оголошення чітких термінів вступу країни до Альянсу.

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