Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс вважає, що РБ стала місцем для базування російських військових.

Наміри Росії розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю підтверджують, що країна стала черговим військовим округом РФ. Євросоюз повинен посилити санкції проти агресора і режиму Лукашенка.

Такий коментар дав міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс. Він написав на особистому акаунті в Twitter: "Розгортання російської тактичної ядерної зброї в Білорусі підтверджує, що Білорусь стала просто ще одним військовим округом для Збройних сил ЗС РФ. Євросоюз і група семи повинні застосувати більше санкцій проти Росії і режиму Лукашенка і закрити всі лазівки у вже застосованих обмеженнях".

Литва також має намір вимагати ввести нові санкції ЄС проти держави-агресора. Це буде відповідь на ядерні кроки Росії на території Білорусі.

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Розміщення тактичної ядерної зброї РФ у Білорусі: що відомо

Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив про підготовку на території РБ сховища для ядерної зброї. Об'єкт мають побудувати до 1 липня. За словами президента Росії, держава-агресор діє в цьому плані за аналогією з США.

Після заяви Путіна Україна в терміновому порядку скликала засідання Радбезу ООН щодо дій РФ.

Німеччина і кілька інших європейських країн звинуватили Росію в "ядерному залякуванні". А голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель пригрозив новими санкціями.

Білоруські пропагандисти зраділи розміщенню тактичної ядерної зброї на території країни і заговорили про удари по європейських містах.

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