У Мінську вже розпочалися весняні загострення після заяв Путіна.

Після слів Володимира Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі тамтешні пропагандисти почали просувати в ефір шапкозакидательні настрої. Наприклад Григорій Азарьонок заявив, що тепер Мінськ може застосувати ядерну проти агресорів.

"Ну що ворожини, рохкайте: Білорусь – ядерна держава. Країна, яка володіє можливістю, у випадку нападу на її територію, відповісти тактичною ядерною зброєю", - щасливо сказав Азарьонок.

Проросійський пропагандист продовжив просувати і тезу своїх колег із московського телебачення, залякуючи Захід. Він пригрозив країнам ЄС застосуванням ядерної зброї.

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"Буде плавитися Варшава і потоне Вільнюс. Ми подивимося на матовий захід сонця та сходження чумного гриба на польському болоті. І так відбудеться таємне. Не лізьте, панове, бо опромінимо. Ви нас змусили. І не скаржтеся тепер, вас попереджали", - додав Азарьоньок із усмішкою на обличчі.

Ядерна зброя в Білорусі: що відомо

Як писав УНІАН, 25 березня Путін заявив про підготовку у Білорусі сховища для ядерки. Його будівництво планується завершити до 1 липня. Президент Росія запевнив, що Москва це робить, бо США теж діє у цьому напрямку.

Україна ініціювала негайне скликання позачергового засідання Ради Безпеки ООН з цього питання.

Німеччина та ще низка європейських країн у відповідь звинуватили Путіна у спробі "ядерного залякування". У МЗС Німеччині додали, що слова про поширення США яерної зброї по світу є оманливими.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель погрозив країні-агресору новими санкціями. Також він зауважиа, що Мінськ повинен розуміти про персональну відповідальність.

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