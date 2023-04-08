Медведєв стверджує, що українці "змушені жити в постійній тривозі і страху".

Опальний заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв відзначився черговим істеричним постом. Тепер він запевняє, що Україна нікому не потрібна.

"Чому зникне Україна? Тому що вона нікому не потрібна", - почав свій маячний пост російський чиновник на своїй сторінці у "ВКонтакте".

Далі його публікація розбивається на шість пунктів, в яких він пояснює, чому Україна нібито не потрібна Європі, США, Африці і Латинській Америці, Азії, а також Росії і самим українським громадянам. Медведєв назвав нинішню українську державу "непорозумінням, породженим розпадом Союзу РСР".

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"І тому недоукраина не потрібна нам. Нам потрібна велика велична Росія", - написав політик.

Він стверджує, українці "змушені жити в постійній тривозі і страху" і "хочуть куди завгодно". Про те, як війна Росії проти України впливає на тривожність і безпеку всередині країни, російський чиновник, природно, замовчує.

"Така Україна не потрібна нікому на планеті. Саме тому її не буде", - резюмує він.

Скандальні пости Медведєва в соцмережах

Нещодавно Медведєв пригрозив українській владі судом Божим, а також процитував "Апокаліпсис". Таким способом він показав своє невдоволення ситуацією навколо Києво-Печерської Лаври.

До цього колишній президент країни-окупанта пригрозив миротворцям НАТО "трунами" при їх відправці в Україну.

Коли ж "імпортозаміщення" не спрацювало в російському кінематографі Медведєв закликав росіян завантажувати піратські фільми.

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