Натомість угорський прем’єр закликав розпочати з РФ переговори.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан у річницю російського нападу на Україну заявив, що Кремль невзмозі перемогти і закликав сісти за стіл переговорів.

Про це він написав у Twitter. "РФ не може перемогти, тому що весь західний світ став на бік України. Також РФ є ядерною державою, а ядерну державу не можна заганяти в кут, бо вона може спровокувати війну. Потрібне припинення вогню і переговори. Чим швидше, тим краще", - висловив думку Орбан.

Орбан і його антиукраїнська позиція

Уряд Угорщини на чолі з Віктором Орбаном постійно робить скандальні заяви з приводу України. З моменту початку війни сам Орбан чітко проявив свою антиукраїнську позицію.

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Крім того, Будапешт неодноразово перешкоджав введенню європейських санкцій проти Кремля. Також Угорщина відмовилася допомагати Україні зброєю і заборонила провезення по своїй території зброї для України.

10 лютого стало відомо, що у Брюсселі під час саміту лідерів ЄС президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і запросив його з візитом в Україну.

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