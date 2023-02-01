До МЗС України викликали угорського посла.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна межує на сході "з росіянами".

Така заява прозвучала під час вечері на честь президента Азербайджану Ільхама Алієва, пише "Європейська правда" з посиланням на прес-службу прем'єра Угорщини.

"Я також сказав президенту Алієву, що в Угорщині він може мати недосконалого друга. Він сказав, що це дуже цікаво, але тут є дещо важливіше: що країни розуміють один одного тільки тоді, коли вони мають схожі стратегічні і геостратегічні позиції. І не потрібно бути фізиком-ядерником, щоб побачити це одразу: Азербайджан межує з Іраном на півдні і з Росією на півночі; на заході від Угорщини живуть німецькомовні, а на сході - росіяни. Тому ми знаємо ситуацію і знаємо, як важко добре управляти життям нації за таких обставин", - сказав Орбан.

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Після цього до Міністерства закордонних справ України викликали посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто. Йому висловили рішучий протест у зв'язку зі зневажливими щодо України висловлюваннями прем'єра.

"Угорському дипломату було зазначено, що антиукраїнська риторика, яка вже довгий час звучить з боку угорського керівництва, абсолютно неприйнятна і завдає серйозної шкоди українсько-угорським відносинам", - йдеться в заяві МЗС.

У міністерстві зазначили, що Україна готова до розвитку конструктивних добросусідських відносин з Угорщиною.

Скандальні заяви Орбана

Як відомо, прем'єр Угорщини неодноразово робив провокаційні заяви про Україну.

У листопаді він одягнув на матч чемпіонату світу з футболу шарф з картою "Великої Угорщини", де окремі території Австрії, Сербії, Словаччини, Хорватії, Румунії та України входять до складу Угорщини. Коментуючи хвилю критики, він сказав, що "збірна Угорщини - збірна всіх угорців, де б вони не жили".

У недавньому інтерв'ю Орбан порівняв Україну з "Афганістаном" і назвав її "нічийною землею". Він переконаний, що Путін "не може дозволити собі програти війну".

Також він пообіцяв, що Угорщина заблокує будь-які європейські санкції проти Росії в області ядерної енергетики.

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