Угорський прем'єр упевнений, що Кремль не піде на жодні поступки.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не вірить, що Кремль змириться з поразкою у війні і просто так відступиться від спроб захопити Україну. Володимир Путін розуміє, що не виграє майбутні президентські вибори навіть з масовими фальсифікаціями, якщо програє в Україні.

Як пише видання Tichys Einblich, цими міркуваннями Орбан поділився з журналістами під час зустрічі в Будапешті. Угорський прем'єр упевнений, що швидкого завершення війни очікувати не слід.

Орбан вважає, що Кремлю байдужа ізоляція з боку Заходу, яка швидше стверджує росіян на думці, що решта світу нібито не розуміє Росію.

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Також угорський прем'єр вказує на активне нарощування Росією військових ресурсів - мілітаризацію економіки, розгортання військових виробництв і мобілізацію чоловіків в армію. Водночас він висловлює сумнів, що Україні допоможе західна зброя.

"Спочатку це було 5000 касок, тепер танки", — сміється Орбан і зазначає, що рано чи пізно в Україні просто закінчаться людські ресурси.

Війна в Україні - позиція Орбана

Уряд Орбана на словах засудив російську агресію проти України і формально підтримав Україну. Водночас Будапешт неодноразово блокував або затягував введення жорстких санкцій щодо Росії.

Згодом Орбан критикував санкційні обмеження проти Росії і закликав їх повністю скасувати. За його словами, Європа нібито страждає від санкцій більше, ніж Росія.

Також Угорщина відмовилася допомагати Україні зброєю і заборонила провезення по своїй території зброї для України.

Тим часом в самій Угорщині далеко не всі згодні з позицією Орбана і закликають допомагати Україні.

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