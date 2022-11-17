Вони сподіваються на швидкий доступ до місця інциденту.

Українські експерти прибули до Польщі для участі у розслідуванні інциденту з падінням ракети.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter за підсумками телефонної розмови з главою МЗС Польщі Збігнєвим Рау. Він додав, що в Україні очікують на швидкий доступ у взаємодії з польськими правоохоронцями до місця інциденту.

"Україна та Польща відкрито та конструктивно взаємодіятимуть щодо інциденту, спричиненого ракетним терором РФ проти України. Наші експерти вже в Польщі", - зазначив Кулеба.

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Падіння ракети у Польщі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні, яка тривала майже 4 години. Зокрема, загарбники випустила по території України близько 100 ракет.

Ввечері того ж дня у Польщі, неподалік кордону з Україною, в селі Пшеводув на території сільгосппідприємства впала ракета. Загинули двоє людей.

У Польщі заявили, що, за попередніми даними, на її територію впала українська ракета ППО.

16 листопада секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна хоче долучитися до розслідування інциденту з падінням ракети у Польщі і готова передати партнерам наявні докази російського сліду.

Президент України Володимир Зеленський казав, що не сумнівається, що у Польщі впала російська ракета.

Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсі не мають підтверджень підготовки Росією зумисної ракетної атаки на Польщу. За його словами, у селі Пшеводув упала ракета української системи ППО, але відповідальність за це несе Росія.

Сьогодні Зеленський сказав, що до завершення розслідування не можна точно сказати, які ракети або їх частини впали на території Польщі. Однак він вважає, що це не могли бути тільки залишки протиракетних систем.

Президент Польщі Анджей Дуда сьогодні приїхав на місце падіння ракети. За його словами, поки слідів другої ракети в Польщі не виявили.

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