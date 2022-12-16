Список озброєння, яке нададуть Україні, засекречений.

У пʼятницю, 16 грудня 2022 року, парламент Болгарії затвердив у другому та остаточному читанні угоду між Болгарією та Україною про постачання нашій країні озброєнь, обладнання та боєприпасів.

Як повідомляє The Sofia Globe, за відповідне рішення проголосувалим 166 парламентарів. Водночас 48 депутатів виступили проти.

Примітно, що проти затвердження угоди голосувала Болгарська соціалістична партія та проросійська партія "Відродження". Соціалісти закликали президента країни Румена Радєва накласти на документ вето. Зазначається, що рішення парламенту затверджує пропозицію про надання Україні військової допомоги, яку уряд Болгарії вніс у листопаді.

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Водночас глава Міністерства оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що його країна не в змозі поставити важке озброєння Україні. Передати можуть лише стрілецьку зброю та боєприпаси.

Стоянов також зазначив, що список озброєння засекречений, оскільки він містить інформацію про всі озброєння Болгарії. Він додав, що жодна країна не розкриває повну інформацію про зброю, яку вона відправляє до України.

Військова допомога Україні: останні новини

16 грудня 2022 року координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Білий дім анонсує новий пакет військової допомоги для України найближчим часом. Деталі нової допомоги Кірбі розголошувати відмовився.

Крім того, Німеччина передала Україні ракети для системи протиповітряної оборони IRIS-T. Також Україна отримала дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини і 30 тис. снарядів калібром 40 мм.

Раніше також повідомлялося про те, що Швеція передасть Україні девʼятий пакет допомоги. Він передбачає надання систем протиповітряної оборони та амуніції для військових.

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