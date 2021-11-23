Радев нагадав, що Болгарія визнає суверенітет і територіальну цілісність України.

Президент Болгарії Румен Радев, нещодавно переобраний на цю посаду на виборах, пояснив свою заяву, в якій він назвав окупований Крим "російським".

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на заяву прес-служби Радева.

"З юридичної точки зору Крим належить Україні, і наша країна неодноразово заявляла про свою підтримку його суверенітету і територіальної цілісності", - йдеться в новій заяві Радева.

У прес-службі заявили: Радев вважає, що зараз Крим знаходиться під контролем РФ і "цю проблему не можна вирішити силою".

Президент Болгарії назвав Крим "російським" - деталі

На передвиборчих дебатах Румен Радев, який вдруге балотувався в президенти країни, назвав окупований Крим "російським". Також він заявив про нібито неефективність введених проти Росії санкцій за агресію щодо України.

МЗС України у відповідь запросило посла Болгарії в Києві. У повідомленні Міністерства говорилося, що дипломат запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України, в тому числі Криму як невід'ємної частини території нашої держави, і зусиль з деокупації півострова, зокрема шляхом участі Болгарії в роботі Кримської платформи.

Пізніше Радев зазначив, що в його заяві про півострів "драми немає".

Автор: Юрій Годован