За це рішення проголосували парламентарі всіх політсил, окрім проросійських партій.

Національна асамблея Болгарії підтримала резолюцію про постачання Україні військової та технічної допомоги.

Як повідомляє БГНЕС, за документ, ініційований партіями ГЕРБ-СДС і "Демократичною Болгарією", проголосувала переважна більшість парламентарів – 175, зокрема партія колишнього виконувача обов’язків прем’єр-міністра Болгарії Стефана Янева Bulgarian Rise.

Проти висловилися 49, зокрема проросійські "Відродження" і Болгарська соціалістична партія, ще три утрималися.

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Резолюція означає, що тепер уряд Болгарії має протягом 30 днів подати проект рішення про постачання зброї Україні до парламенту.

Під час обговорення документа депутат проєвропейської партії "Продовжуємо зміни" Даніель Лорер назвав цинічним зберігання в Болгарії великої кількості радянського озброєння як обґрунтування необхідності гарантувати безпеку країни.

При цьому, лідерка болгарських соціалістів Корнелія Нінова повторила позицію політсили: постачання зброї Україні може перетворити Болгарію на сторону конфлікту.

Примітно, що хоча Болгарія безпосередньо не постачає Україні зброю, військові заводи Болгарії отримують величезні прибутки від продажу зброї, яку використовує українська армія у війні проти Росії.

Позиція Болгарії щодо війни в Україні

Наприкінці квітня президент Болгарії Румен Радєв виступив категорично проти поставок зброї Україні і заявив, що у нього немає необхідності відвідувати Київ.

Після цього до столиці приїхав прем'єр-міністр Болгарії Кирило Петков. В ході спільного брифінгу президент Володимир Зеленський повідомив, що українська військова техніка ремонтуватиметься в Болгарії.

У червні посол України в Болгарії Віталій Москаленко направив до МЗС офіційну ноту з проханням надати нашій країні техніку радянських часів.

Петков відповів, що парламент відмовився постачати Україні озброєння, однак країна буде підтримувати нас в інших сферах.

На початку серпня виконуючий обов'язки міністра економіки Болгарії Александер Михайлов сказав, що Болгарія відправила в Україну 4200 тонн зброї.

Наприкінці вересня виконуючий обов'язки міністра оборони Болгарії Дімітар Стоянов перед засіданням Ради безпеки заявив, що Болгарія не постачатиме Україні важке озброєння, незважаючи на прохання Києва.

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