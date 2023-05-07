Силовики патрулюватимуть на параді Перемоги та його репетиції.

Після атаки дронів на Кремль співробітникам Росгвардії в Москві видали антидронові рушниці.

Як пише Telegram-канал Baza, їх роздали тим, хто працюватиме на посиленні 7 та 9 травня на репетиції параду Перемоги та на самому параді.

Джерела каналу стверджують, що рушниці видали по одній штуці на екіпаж разом з інструкціями до використання для кращого захисту території від БПЛА.

Відео дня

Раніше співробітникам ОМОНу, яких призначили на чергування в Центральний адміністративний округ, почали видавати біноклі. Зазначається, що після атаки по Кремлю зі старшим зміни ОМОНу провели бесіду, так як силовики проігнорували дрон, які пролетів над ними. Тепер вони зобов'язані носити біноклі завжди з собою.

Атака по Кремлю

Як повідомляв УНІАН, атака на Кремль двома БПЛА сталася в ніч на 3 травня.

У Міністерстві оборони Великобританії відразу заявили, що Україні не вигідна така атака і Росія сама її інсценувала. У Євросоюзі ж закликали Росію не влаштовувати провокації як привід для ескалації.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія здійснила атаку по Кремлю, щоб спробувати "легалізувати" удари по центру Києва і спроби вбити президента України Володимира Зеленського.

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