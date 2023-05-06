Атака на Кремль майже напевно підвищила сприйняття загрози у російського керівництва.

Удар БПЛА по Кремлю за кілька днів до Дня перемоги демонструє зростаючу вразливість Росії до таких атак.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані своєї розвідки. Атака на Кремль майже напевно підвищила рівень сприйняття загрози у російського керівництва, про що також свідчать скасування військових парадів 9 травня.

У британській розвідці зазначають, що шість російських регіонів, окупований Крим і 21 місто скасували паради на честь Дня перемоги 9 травня, посилаючись на міркування безпеки.

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"Святкування Дня перемоги в Москві, імовірно, відбудеться, але в менших масштабах. Прийом президента Росії Володимира Путіна після параду (останній раз був у 2019 році) не відбудеться", - йдеться в повідомленні.

Скасовано й традиційний марш "Безсмертного полку", на якому члени сімей демонструють нібито фотографії загиблих ветеранів ВВВ. Це слідує за нещодавнім скасуванням армійських міжнародних ігор у Росії.

"Імовірність протестів і невдоволення війною в Україні також, імовірно, вплинула на розрахунки російського керівництва", - додають у розвідці Британії.

Атака на Кремль безпілотниками - що відомо

Як повідомляв УНІАН, атака на Кремль двома безпілотниками була здійснена в ніч на 3 травня. Росія бездоказово звинуватила в інциденті Україну, а Дмитро Медведєв навіть закликав убити Володимира Зеленського.

Проте, президент України Володимир Зеленський спростував причетність нашої держави до вибуху безпілотника над Кремлем. За його словами, Україна не атакує ні Путіна, ні Москву. А прес-секретар глави держави Сергій Нікіфоров додав, що перед Україною у цій війні стоїть завдання звільнити захоплені Росією території, а не завдавати ударів по Москві.

Тим часом журналістка Sky News посилаючись на джерела повідомила, що на думку чиновників Міноборони Великої Британії, Росія інсценувала цей удар, оскільки має для цього набагато більше мотивів. А ось для України така атака на Кремль не вигідна з військової точки зору.

У Євросоюзі ж закликали Росію не використовувати ймовірну атаку дронів на Кремль як привід для загострення війни проти України. Віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель зазначив, що українці захищають свою країну, але бойові дії ведуть на українській землі.

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