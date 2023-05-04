Раніше ціни на пшеницю впали до дворічного мінімуму.

Ціни на пшеницю на світовому ринку показали найбільший стрибок за шість місяців. Це сталося на тлі ескалації напруженості в Чорному морі, яку спровокувала заява Москви про збиття двох безпілотників, які атакували Кремль.

Стрибок цін стався у непростий час для майбутнього "зернового коридору", яким Україна експортує свою продукцію АПК через Чорне море. За повідомленнями турецьких ЗМІ, в п'ятницю, 5 травня, заступники міністрів оборони Туреччини, Росії та України повинні обговорити питання про продовження "зернової угоди", термін дії якої, як заявляли в Москві, закінчується 18 травня, повідомляє агентство Bloomberg.

Агентство нагадує, що з кінця липня 2022 року в рамках домовленостей на світовий ринок з України було вивезено майже 30 мільйонів тонн зернових, при цьому основним пунктом призначення є Китай, за ним ідуть Іспанія та Туреччина. Поставки кукурудзи становлять близько половини вантажів,а пшениці – близько чверті.

Відео дня

Спалаху напруженості було достатньо, щоб спровокувати сплеск угод на світовому ринку пшениці. Перед цим ціни на неї впали до дворічного мінімуму на тлі сприятливих перспектив врожаю у північній півкулі, де вирощується більша частина пшениці у світі.

Атака безпілотників відновила побоювання з приводу світових поставок пшениці та викликала у трейдерів стурбованість через те, що нещодавнє зниження цін могло бути надмірним, повідомила електронною поштою аналітик Farm Futures Жаклін Холланд.

Ф'ючерси на пшеницю у Чикаго зросли на 1,2% до 6,475 долара за бушель. Днем раніше ціни підскочили на 5%. Ціни на кукурудзу знизилися на 0,3% в четвер, в той час як ціни на сою практично не змінилися.

"Зернова угода" - що необхідно знати

У липні 2022 року Росія та Україна за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з Організацією Об'єднаних Націй про відновлення експорту української аграрної продукції через Чорне море. ООН і Туреччина стали гарантами реалізації Угоди.

Вивезення зернових було зупинено з початку повномасштабної війни, оскільки РФ блокувала Чорне море.

Чинність угоди продовжували у листопаді 2022 року та березні 2023 року.

Однак 20 березня Росія фактично зупинила експорт української аграрної продукції, заблокувавши інспекції кораблів у Чорному морі.

25 квітня РФ звинуватила Україну в атаках на пункти базування Чорноморського флоту в Севастополі та цивільну інфраструктуру Криму, заявивши, що може заблокувати реалізацію "зернової угоди".

У ніч на 3 травня безпілотники атакували територію Кремля. В адміністрації президента РФ заявили, що таким чином Україна нібито вчинила замах на Володимира Путіна.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не причетна до цієї атаки.

Вас також можуть зацікавити новини: