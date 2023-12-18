Ватикан офіційно дозволив католицькому духовенству благословляти гомосексуальні пари.

Як повідомляє BILD, Релігійне управління Ватикану опублікувало відповідну декларацію. Папа Римський Франциск, який відсвяткував напередодні свій 87-й день народження, схвалив це рішення.

У лютому 2021 року релігійний орган Ватикану оголошував, що благословення гомосексуальних пар у католицькій церкві неможливе. Тепер у Ватикані заявили, що церква "розширила і збагатила" своє розуміння того, що таке благословення.

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"Можна благословляти пари в нестандартних ситуаціях та пари однієї статі, не підтверджуючи цим офіційно їх статус і не змінюючи якимось чином давнє вчення Церкви про шлюб", - йдеться у декларації.

Легалізація одностатевих шлюбів

У 2021 році Швейцарія легалізувала одностатеві шлюби. Уряд країни ухвалив це рішення на підставі результатів референдуму. Легалізацію одностатевих шлюбів підтримали майже дві третини виборців. 

Одностатеві шлюби в Словенії були легалізовані 9 липня 2022 року. 

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У вересні 2022 року на Кубі легалізували одностатеві шлюби. ЛГБТ-парам також було дозволено всиновлювати дітей.

У грудні 2022 року президент США Джо Байден підписав закон про визнання одностатевих шлюбів.

У травні 2023 року президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про легалізацію партнерств для одностатевих пар.

У червні 2023 року Естонія першою з балтійських країн легалізувала одностатеві шлюби. Закон набуде чинності з 1 січня 2024 року.

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