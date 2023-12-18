Понтифік зазначив, що церква "розширила і збагатила" своє розуміння того, що таке благословення.

Ватикан офіційно дозволив католицькому духовенству благословляти гомосексуальні пари.

Як повідомляє BILD, Релігійне управління Ватикану опублікувало відповідну декларацію. Папа Римський Франциск, який відсвяткував напередодні свій 87-й день народження, схвалив це рішення.

У лютому 2021 року релігійний орган Ватикану оголошував, що благословення гомосексуальних пар у католицькій церкві неможливе. Тепер у Ватикані заявили, що церква "розширила і збагатила" своє розуміння того, що таке благословення.

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"Можна благословляти пари в нестандартних ситуаціях та пари однієї статі, не підтверджуючи цим офіційно їх статус і не змінюючи якимось чином давнє вчення Церкви про шлюб", - йдеться у декларації.

Легалізація одностатевих шлюбів

У 2021 році Швейцарія легалізувала одностатеві шлюби. Уряд країни ухвалив це рішення на підставі результатів референдуму. Легалізацію одностатевих шлюбів підтримали майже дві третини виборців.

Одностатеві шлюби в Словенії були легалізовані 9 липня 2022 року.

У вересні 2022 року на Кубі легалізували одностатеві шлюби. ЛГБТ-парам також було дозволено всиновлювати дітей.

У грудні 2022 року президент США Джо Байден підписав закон про визнання одностатевих шлюбів.

У травні 2023 року президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про легалізацію партнерств для одностатевих пар.

У червні 2023 року Естонія першою з балтійських країн легалізувала одностатеві шлюби. Закон набуде чинності з 1 січня 2024 року.

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