Закон вступить в силу з 1 січня 2024 року.

Естонія стала першою країною Балтії, що легалізувала одностатеві шлюби. За цей закон проголосували 55 членів естонського парламенту Рійгікогу, проти - 34.

Як повідомляє ERR, планується, що закон вступить в силу з 1 січня 2024 року.

Після прийнятого у вівторок рішення Естонія стала першою балтійською країною, що дозволила одностатеві шлюби, і другою в Східній Європі, після Словенії. Також вона стане першою такою країною на пострадянському просторі.

Законом пропонується змінити інститут шлюбу, визначений сімейним законодавством, з тим щоб будь-які дві фізичні особи, які досягли повноліття, незалежно від статі, могли вступати в шлюб. Слова "чоловік і жінка" будуть замінені словами "дві фізичні особи".

Також, в якості альтернативи шлюбу, люди можуть скористатися правом на вступ в зареєстроване партнерство. Таке партнерство гарантує право зареєстрованих пар брати участь у прийнятті рішень, що стосуються їх партнера, і отримувати при необхідності підтримку і пільги. Пари, які вступають у зареєстроване партнерство, також зможуть змінити свій статус на шлюб у спрощеному порядку, якщо вони цього захочуть.

Легалізація одностатевих шлюбів у світі

У листопаді 2011 року уряд Швейцарії дозволив укладати одностатеві шлюби всередині країни. Закон набув чинності 1 липня 2022 року. При цьому шлюби, укладені за кордоном, почали визнавати вже з 1 січня.

Одностатеві шлюби в Словенії були легалізовані 9 липня 2022 року. У вересні 2022 року одностатеві шлюби були легалізовані на Кубі.

У грудні минулого року президент США Джо Байден підписав закон про визнання одностатевих шлюбів в країні.

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