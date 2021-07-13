Європейський суд з прав людини зажадав, щоб Росія узаконила одностатеві союзи.
Про це йдеться в рішенні суду у справі "Федотова та інші проти Росії", пише Медуза.
Три одностатеві пари з Москви і Липецької області подали скарги в ЄСПЛ після того, як в 2009 і 2013 роках в Росії відмовилися реєструвати їх відносини.
Їм відмовили через те, що, згідно з Сімейним кодексом РФ, шлюб - це "союз чоловіка і жінки".
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Він послався на резолюцію ПАРЄ, згідно з якою держави-учасники Ради Європи повинні змінити свої закони так, щоб одностатеві пари отримали правову базу, що забезпечує визнання і захист їх союзів, а також "рівні права з гетеросексуальними парами" в питаннях спадкування.
Також суд прокоментував заяву російської влади про те, що більшість росіян не підтримують одностатеві союзи. ЄСПЛ вважає, що це суперечить Конвенції з прав людини, оскільки права групи меншини ставлять у залежність від думки більшості.
Відзначається, що Росія може вибрати найбільш підходящу форму реєстрації одностатевих партнерств з урахуванням соціального і культурного контексту.
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