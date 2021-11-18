Уряд країни вирішив легалізовувати одностатеві шлюби у два етапи.

Уряд Швейцарії дозволив укладати одностатеві шлюби всередині країни. Закон набере чинності 1 липня 2022 року. При цьому шлюби, укладені за кордоном, визнаватимуться вже із 1 січня.

Про це повідомляє Reuters.

Уряд країни ухвалив це рішення на підставі результатів референдуму. Легалізацію одностатевих шлюбів підтримали майже дві третини виборців.

Читайте також"Часи тепер інші": у Голландії монархам дозволили вступати в одностатеві шлюби без втрати титулів і права на тронШвейцарія легалізує одностатеві шлюби у два етапи. З 1 січня 2022 року країна визнаватиме статус одностатевих пар, які одружилися за кордоном.

Раніше вони юридично перебували у статусі зареєстрованого партнерства.

З 1 липня 2022 року Швейцарія офіційно дозволить одностатевим парам одружуватися.

Учасники кампанії очікують, що кілька сотень людей скористаються зміною закону в перший рік набуття ним чинності.

"Ми справді задоволені результатами голосування і тим, що тепер воно набуває чинності. Ми боролися за рівність у шлюбі 30 років, і результат референдуму став історичним моментом", – заявила співголова кампанії "Шлюб для всіх" Марія фон Кенель.

Де ще дозволені одностатеві шлюби

Як відомо, одностатеві шлюби є повністю юридично визнаними на загальнодержавному рівні в наступних країнах: Австралія, Австрія, Аргентина, Бельгія, Бразилія, Данія, Еквадор, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Люксембург, Мальта, Німеччина, Норвегія, ПАР, Португалія, Тайвань, Уругвай, Фінляндія, Франція і Швеція.

Крім того, Естонія та Ізраїль визнають одностатеві шлюби укладені за кордоном.

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Автор: Марта Гичко