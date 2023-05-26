Міністерство юстиції вже працює над питанням легалізації цивільних партнерств.

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо реєстрованих партнерств для одностатевих пар. За його словами, Україна обрала рух назустріч європейським стандартам, в основі яких лежать права людини.

У відповіді до петиції вказується, що влада вже працює над легалізацією цивільних партнерств.

"Міністерство юстиції України наразі працює над комплексним законодавчим запровадженням інституту цивільного партнерства з визначенням правових засад, порядку і наслідків його державної реєстрації, а також правового статусу й особистих немайнових і майнових прав і обов’язків партнерів з урахуванням особливостей вже наявних правових інститутів", – розповів президент.

Відео дня

Очільник держави нагадав, що єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент, а тому він звернувся до голови Верховної Ради України з проханням розглянути порушене в електронній петиції питання.

"З огляду на те, що відповідно до статті 116 Конституції України, Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, з аналогічним листом я звернувся до прем’єр-міністра України. Про результати розгляду порушених питань автора електронної петиції поінформують Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України", - додав Зеленський.

Проект закону про запровадження реєстрованого партнерства

Як раніше повідомляв УНІАН, у березні 2023 року до Верховної Ради внесли законопроект про запровадження реєстрованого партнерства (№9103). Того ж місяця на сайті президента України з'явилися петиція на підтримку даного законопроекту. Її автором є Петро Жеруха.

Чоловік представляє ЛГБТ рух військових й наполягає на тому, що в умовах війни важливо забезпечити одностатевим і різностатевим парам отримати статус близьких родичів, не вступаючи в шлюб. Петиція набрала необхідну кількість підписів менше ніж за місяць.

Вас також можуть зацікавити новини: