Підписання документа, на якому були присутні зірки і прихильники закону, пройшло в урочистій обстановці біля Білого дому.

Президент США Джо Байден підписав "Закон про повагу до шлюбу", який передбачає федеральне визнання одностатевих шлюбів.

Закон був підписаний на тлі побоювань, що Верховний суд США може скасувати юридичну підтримку таких відносин, зазначає Reuters.

"Шлюб - це проста пропозиція. Кого ви любите? І чи будете ви вірні тій людині, яку любите? Не складніше цього. Закон визнає, що кожен повинен мати право відповісти на ці питання для себе", - сказав Байден, додавши, що "сьогодні хороший день".

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Перед тим, як Байден підписав закон спікер Палати представників США Ненсі Пелосі підкреслила, що цей закон зміцнює рівність між людьми.

Де ще недавно легалізовано одностатеві шлюби

У грудні 2021 року історичне голосування відбулося в Чилі - парламент країни легалізував одностатеві шлюби. Також в Чилі почали визнавати одностатеві шлюби, які уклали за кордоном. Чилі стала шостою в Південній Америці державою, де одностатеві шлюби легальні. Всього в світі їх визнають більше 20 країн.

18 листопада 2021 року уряд Швейцарії дозволив укладати одностатеві шлюби всередині країни. Закон набув чинності 1 липня 2022 року. При цьому шлюби, укладені за кордоном, почали визнавати з 1 січня. Уряд країни прийняв це рішення на підставі результатів референдуму. Легалізацію одностатевих шлюбів підтримали майже дві третини швейцарців.

28 вересня після національного референдуму, на якому голосували за новий Сімейний кодекс, влада Куби легалізувала одностатеві шлюби.

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