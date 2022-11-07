Папа Римський Франциск заявив, що жорстокість, з якою російські військовослужбовці діють в Україні, не властива російському народові.
Під час повернення з Бахрейну він заявив, що має велику пошану до російського народу та гуманізму, пише Vatican News.
"Мене вражає – і тому я вживаю слово "багатостраждальна" [дослівно: "martoriata" - "піддана мукам" від "martoriare" - "катувати, мучити"] – ота жорстокість, яка не притаманна російському народові, можливо… бо російський народ – це великий народ; це [жорстокість] найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду, найманців… Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму", - сказав він.
Він підкреслив, що російський письменник Федір Достоєвський "до сьогодні надихає християн до осмислення християнства".
"Я маю велику прихильність до російського народу, як також велику прихильність до українського народу", - підкреслив він.
Папа Римський додав, що у 11 років український священик навчив його прислуговувати під час української літургії.
"Через це мені також дуже подобається українська літургія. Я опинився між двома народами, до яких маю прихильність. І не тільки я. Святий Престол провів чимало конфіденційних зустрічей, багато речей з позитивними результатами", - сказав він.
Заяви Папи Римського про війну в Україні
У червні Франциск заявив, що не підтримує російського президента Володимира Путіна, однак вважає, що війну могли "якось спровокувати, або не попередити".
Пізніше він сказав, що сьогодні йде третя світова війна, а також назвав "морально прийнятним" постачати зброю Україні, щоб допомогти їй захиститися від російської агресії.
Володимир Зеленський запрошував Папу відвідати Україну, однак той каже, що лікар заборонив йому здійснювати такі поїздки.
У вересні він розповів, що сприяв найбільшому з початку повномасштабної війни обміну військовополоненими між Україною та Росією.