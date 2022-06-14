На думку Франциска, війну спровокували.

Папа Римський Франциск заявив, що не підтримує Путіна, але вказати, де добро, а де зло відмовився.

Цитує 85-річного Папу Civiltà Cattolica.

"Ми повинні відійти від звичайної моделі "Червоної Шапочки": Червона Шапочка була хорошою, а вовк поганим. Тут немає метафізичного добра і зла. З’являється щось глобальне, з елементами, які дуже переплітаються", - каже понтифік.

Він пригадав розмову з одним з глав держав за два місяці до початку широкомасштабної війни:

"Він сказав мені, що його дуже хвилює те, як рухається НАТО. Я запитав, чому, а він відповів: "Гавкають біля воріт Росії. І вони не розуміють, що росіяни імперці і не дозволять жодній іноземній силі наблизитися до них". Я зробив висновок, що ситуація може призвести до війни. Такою була моя думка".

Франциск додав:

"Те, що ми бачимо - це жорстокість, з якою цю війну ведуть війська, як правило, найманські, які використовуються росіянами. Але небезпека полягає в тому, що ми бачимо лише це, жахливе, і не бачимо всієї драми, яка розгортається за цією війною, яку, можливо, якось або спровокували, або не попередили. І я спостерігаю інтерес до випробувань і продажу зброї. Це дуже сумно".

Понтифік також запевнив, що Путіна він не підтримує:

"Було б спрощено і неправильно говорити таке. Я просто проти зведення складності до відмінності між хорошим і поганим, не думаючи про корені та інтереси, які дуже складні. Поки ми бачимо лютість, жорстокість російських військ, ми не повинні забувати про проблеми, щоб спробувати їх вирішити".

Водночас Франциск віддав належне українському народу:

"Україна є експертом у стражданнях через рабство та війни. Це багата країна, яка завжди була розрізана волею тих, хто хотів заволодіти нею, щоб експлуатувати. Неначе сама історія сформувала Україну як країну-героя. Цей героїзм зворушує наші серця".

"Я дуже хотів би підкреслити цей момент: героїзм українського народу. Перед нашими очима ситуація світової війни, глобальних інтересів, продажу зброї та геополітичного привласнення - і мученицька жертва героїчного народу", - додав Папа.

Нагадаємо, що раніше Папа Римський мав розмову з патріархом Кирилом в Zoom аж 40 хвилин.