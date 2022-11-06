Очільник МЗС Росії заявив, що у такої зустрічі немає потреби.

Папа Римський Франциск хотів зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним 25 лютого і навіть поїхав домовлятися до російського посольства на наступний день після початку повномасштабної війни.

У Vatican News з посиланням на заяву Папи додали, що він вирішив поговорити на цю тему з російським послом, якого вважає "доброю людиною".

"Я знаю його вже шість років, відколи він приїхав. Він є гуманістом. Пригадую коментар, який він тоді мені залишив: "Nous sommes tombés dans la dictature de l’argent" (ми потрапили в диктатуру грошей), говорячи про цивілізацію", - сказав Папа.

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Понтифік під час цієї розмови він висловив свою готовність поїхати в Москву та переговорити з Путіним, якщо треба.

"Мені дуже ввічливо відповів Лавров, мовляв, дякую, але на даний час цього не потрібно", - зазначив Папа.

Папа Римський і війна в Україні

Як писав УНІАН, Папа Франциск раніше оголосив про плани відвідати Україну і Росію для розвитку діалогу між двома країнами.

Згодом стало відомо, що він не може відвідати Україну, а також РФ. Причиною стали проблеми зі здоров'ям. Лікар радив йому почекати з подорожами і поберегти сили.

У вересні Папа Римський Франциск заявив, що державам "морально прийнятно" постачати зброю Україні, щоб допомогти країні захиститися від російської агресії.

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