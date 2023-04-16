У своєму посланні понтифік засудив війни, які надалі сіють смерть у жахливих формах.

Папа Римський Франциск в неділю, 16 квітня, привітав східних християн, які святкують Великдень, пише Vatican News.

"Прагну висловити свою близькість всім братам і сестрам які, особливо на сході, сьогодні святкують Пасху: найдорожчі, нехай же Воскреслий Господь буде з вами та наповнить вас Своїм Святим Духом! Благодатної вам Пасхи! На жаль, у страшенному протиріччі з великоднім посланням, тривають війни, які надалі сіють смерть у жахливих формах. Сумуючи з приводу цієї жорстокості, молімося за їхні жертви, просячи в Бога, щоби світ більше не мусів переживати жахіття насильницької смерті, сподіяної рукою людини, переживаючи натомість зчудування життям, яке дає та оновлює Своєю благодаттю Господь!", – сказав він.

Понтифік також окремо звернувся до росіян і українців: "Нехай Господь буде з ними і допоможе їм помиритися!".

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Великдень 2023 в Україні

В неділю, 16 квітня, християни східного обряду святкують Великдень. Для українців це другий Великдень в умовах повномасштабної війни з російськими загарбниками.

Цього року вірянам дозволили бути присутніми на нічних богослужіннях – однак за умови перебування в храмах до завершення комендантської години. СБУ закликала українців обмежити відвідування масових заходів, у деяких регіонах заборонили відвідувати кладовища.

Також цей Великдень особливий тим, що сьогодні у Свято-Успенському соборі службу Божу провели українською мовою. Це сталося вперше за останні 300 років. Із самого ранку подвір'я Києво-Печерської лаври наповнилося українцями, які прийшли послухати українську молитву.

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